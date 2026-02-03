Avellino, Aiello: "Arrivati giocatori importanti. Voto alto al nostro mercato in uscita"

Ospite dei microfoni di PrimaTivvù, Mario Aiello, ds dell'Avellino, ha fatto il punto su quanto fatto nella sessione invernale di calciomercato terminata alle 20 di ieri sera: "Pandolfi? Operazione messa in piedi domenica, era fatta da diverse ore, ma una serie di inconvenienti aveva fatto allungare la cosa e l'abbiamo chiusa solo nel finale. Faccio i complimenti al nostro segretario che ha lavorato in maniera impeccabile per depositare il tutto in tempo. Alle 20 in punto è riuscito a depositare il contratto. Il Catanzaro aveva l'esigenza di trovare un sostituto di Pandolfi, non trovato in tempi rapidi. Per fortuna la volontà del ragazzo nel venire all'Avellino, ha fatto la differenza. Avevamo bisogno di un ragazzo con quelle caratteristiche, anche perchè si è fermato di nuovo Favilli, Pandolfi può fare tutti i ruoli dell'attacco, seconda punta e prima punta, ha tecnica, velocità, ci tornerà utile è un giocatore polivalente”.

Su Le Borgne: “A nostro avviso è un giocatore con tante qualità, ha una buona struttura, un ottimo passo, ottima tecnica e visione di gioco. Può operare in tutte le posizioni del centrocampo, porta valore tecnico in un reparto già ottimo. E' un giocatore forte”.

Su Sgarbi: “C'era la trattativa in uscita di Cagnano impostata con il Pescara. Non nascondo che anche nelle sessioni precedenti lo stesso Sgarbi voleva tornare ad Avellino. Può essere un jolly offensivo, sia come seconda punta che come quinto sulla fascia a destra. Può dare una grande mano a seconda del modulo. Lui ad Avellino è ricordato bene, ci auguriamo che possa ripetersi rispetto a quanto fatto qualche anno fa”.

Sul mercato in generale: “Sulle uscite ci diamo un voto alto, perchè siamo riusciti a piazzare tutti i giocatori che dovevamo piazzare. In entrata, credo che abbiamo inserito giocatori importanti, che vanno a rinforzare la rosa e ci allungano le alternative per le scelte di Biancolino”.

Sulla vittoria contro il Cesena: “La viviamo con lo stesso equilibrio con cui abbiamo vissuto le ultime sconfitte. Il nostro obiettivo è mantenere questa categoria e affrontare quelle sconfitte che ci possano stare. In questo momento c'è un andamento altalenante, speriamo che si possa essere più continui il prima possibile”.