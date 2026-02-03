Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, Aiello: "Arrivati giocatori importanti. Voto alto al nostro mercato in uscita"

Avellino, Aiello: "Arrivati giocatori importanti. Voto alto al nostro mercato in uscita"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 10:57Serie B
Luca Bargellini

Ospite dei microfoni di PrimaTivvù, Mario Aiello, ds dell'Avellino, ha fatto il punto su quanto fatto nella sessione invernale di calciomercato terminata alle 20 di ieri sera: "Pandolfi? Operazione messa in piedi domenica, era fatta da diverse ore, ma una serie di inconvenienti aveva fatto allungare la cosa e l'abbiamo chiusa solo nel finale. Faccio i complimenti al nostro segretario che ha lavorato in maniera impeccabile per depositare il tutto in tempo. Alle 20 in punto è riuscito a depositare il contratto. Il Catanzaro aveva l'esigenza di trovare un sostituto di Pandolfi, non trovato in tempi rapidi. Per fortuna la volontà del ragazzo nel venire all'Avellino, ha fatto la differenza. Avevamo bisogno di un ragazzo con quelle caratteristiche, anche perchè si è fermato di nuovo Favilli, Pandolfi può fare tutti i ruoli dell'attacco, seconda punta e prima punta, ha tecnica, velocità, ci tornerà utile è un giocatore polivalente”.

Su Le Borgne: “A nostro avviso è un giocatore con tante qualità, ha una buona struttura, un ottimo passo, ottima tecnica e visione di gioco. Può operare in tutte le posizioni del centrocampo, porta valore tecnico in un reparto già ottimo. E' un giocatore forte”.

Su Sgarbi: “C'era la trattativa in uscita di Cagnano impostata con il Pescara. Non nascondo che anche nelle sessioni precedenti lo stesso Sgarbi voleva tornare ad Avellino. Può essere un jolly offensivo, sia come seconda punta che come quinto sulla fascia a destra. Può dare una grande mano a seconda del modulo. Lui ad Avellino è ricordato bene, ci auguriamo che possa ripetersi rispetto a quanto fatto qualche anno fa”.

Sul mercato in generale: “Sulle uscite ci diamo un voto alto, perchè siamo riusciti a piazzare tutti i giocatori che dovevamo piazzare. In entrata, credo che abbiamo inserito giocatori importanti, che vanno a rinforzare la rosa e ci allungano le alternative per le scelte di Biancolino”.

Sulla vittoria contro il Cesena: “La viviamo con lo stesso equilibrio con cui abbiamo vissuto le ultime sconfitte. Il nostro obiettivo è mantenere questa categoria e affrontare quelle sconfitte che ci possano stare. In questo momento c'è un andamento altalenante, speriamo che si possa essere più continui il prima possibile”.

Articoli correlati
Avellino, il ds Aiello: "Faremo un acquisto in mezzo al campo. Insigne via? Soltanto... Avellino, il ds Aiello: "Faremo un acquisto in mezzo al campo. Insigne via? Soltanto voci"
Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo... Avellino, Aiello: "Le offerte arrivate per Lescano non ci hanno soddisfatto. Vedremo il da farsi"
Avellino, nuova pista estera per Lescano. Ceccherini nome nuovo per la difesa Avellino, nuova pista estera per Lescano. Ceccherini nome nuovo per la difesa
Altre notizie Serie B
Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo... Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo
Il Cesena la spunta per Vrioni: in corso le visite mediche, poi la firma. Oggi il... TMWIl Cesena la spunta per Vrioni: in corso le visite mediche, poi la firma. Oggi il primo allenamento
Carrarese, pochi ritocchi dal mercato: strategia prudente nel segno della continuità... Carrarese, pochi ritocchi dal mercato: strategia prudente nel segno della continuità
Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino
Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata... Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata
Samp, Pierini arrivato al "Mugnaini" di Bogliasco per il primo allenamento: "Forza... TMWSamp, Pierini arrivato al "Mugnaini" di Bogliasco per il primo allenamento: "Forza Doria!"
Il Mantova si assicura Muci dal Grasshopper: arriva in prestito con diritto di riscatto... UfficialeIl Mantova si assicura Muci dal Grasshopper: arriva in prestito con diritto di riscatto
Renate, Magoni: “Mercato di completamento. Peccato per la Coppa Italia" TMW RadioRenate, Magoni: “Mercato di completamento. Peccato per la Coppa Italia"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Calciomercato Serie A, chi ha speso di più? Napoli -26, ma nessuno si è mosso come la Lazio
Immagine top news n.1 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine top news n.2 L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"
Immagine top news n.3 Audero: "Dopo il petardo un senso di vuoto e delusione profondo. Avevo poca voglia di giocare"
Immagine top news n.4 Lazio, caso Romagnoli: il difensore si allena da solo a Formello. Si attendono le mosse di Lotito
Immagine top news n.5 L'Udinese si regala Mlacic e tre punti a domicilio: la classifica in attesa di Bologna-Milan
Immagine top news n.6 Bologna-Milan chiude la 23^ di Serie A: Allegri senza Saele, Italiano con Joao Mario
Immagine top news n.7 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Renate, Magoni: “Mercato di completamento. Peccato per la Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Carnevali: “Bakola ragazzo tra i più interessanti. Berardi rimane da Nazionale”
Immagine news Serie A n.3 Evacuo: “Harrison e Solomon possono essere innesti funzionali per la Fiorentina”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Com’è cambiata la Fiorentina dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Immagine news Serie A n.2 Juve, e se Vlahovic restasse? Rinnovo ancora possibile, apertura confidata a Spalletti
Immagine news Serie A n.3 L'incredibile storia di Bento. Voleva l'Italia per il trampolino, bloccato da un rosso altrui
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Vlahovic è tornato ad allenarsi alla Continassa: la tabella di marcia per il rientro
Immagine news Serie A n.5 Bryan Zaragoza: "Roma, è successo tutto all'improvviso. Conosco il calcio di Gasperini"
Immagine news Serie A n.6 Il Sassuolo ha preferito M'Bala Nzola a Nesta Elphege. Che poi è passato al Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, a gennaio un mercato di completamento: peccato per il fronte offensivo
Immagine news Serie B n.2 Il Cesena la spunta per Vrioni: in corso le visite mediche, poi la firma. Oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, pochi ritocchi dal mercato: strategia prudente nel segno della continuità
Immagine news Serie B n.4 Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino
Immagine news Serie B n.5 Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata
Immagine news Serie B n.6 Samp, Pierini arrivato al "Mugnaini" di Bogliasco per il primo allenamento: "Forza Doria!"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, ceduto Matteo Panattoni in prestito fino a giugno all'Orvietana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i marcatori: D'Uffizi e Bifulco toccano quota 10. Chiricò va invece verso i 15
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Carli: "Caldirola innesto importante. Kouan e Celia? Ne avevamo bisogno"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, emergenza difesa dopo l’addio di Moretti: pronto lo svincolato Anton
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, mercato incompleto e contraddittorio. Tifosi delusi dal lavoro di Faggiano
Immagine news Serie C n.6 Serie C, si è chiusa la 24ª giornata: risultati, marcatori e classifiche aggiornate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.2 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.3 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.5 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping