Avellino, scontri prima della Samp. Il testimone: "Bombe carte e fumogeni, non si è capito nulla"

Gli scontri avvenuti all'esterno del Partenio-Lombardi prima di Avellino-Sampdoria rischiano di avere conseguenze sulla trasferta biancoverde a Cesena. Come riportato da Il Mattino, l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e il Gos sono chiamati a decidere sulle modalità di accesso dei tifosi irpini alla gara di domenica.

Intanto, cinque posizioni sono al vaglio degli inquirenti per possibili Daspo. Il questore Pasquale Picone ha confermato che alcune persone sono già state identificate: "Per adesso alcune persone sono state identificate e nei loro confronti adotterò il provvedimento del Daspo perché il calcio è competizione e non violenza".

Il racconto del testimone: "A quel punto non si è capito più nulla"

Tra le testimonianze raccolte c'è quella di Alfonso Giordano, che si trovava nei pressi della propria officina quando sono iniziati gli episodi di violenza.

"Avevamo appena chiuso l'officina quando abbiamo udito tre bombe carta esplose a poca distanza da noi. Uscito fuori ho notato un primo fumogeno lanciato nei pressi del distributore e scene di violenza", ha raccontato.

Giordano ha poi descritto il tentativo di riportare la calma da parte delle forze dell'ordine e di alcuni capi tifosi, inizialmente sembrato efficace: "L'intento di calmare gli animi stava anche producendo l'effetto sperato ma, purtroppo, è naufragato quando i tifosi del Bari e della Sampdoria sono tornati alla carica con un nuovo lancio di fumogeni e bombe carta. A quel punto non si è francamente capito più nulla".

Trasferta a Cesena a rischio

Le indagini proseguono attraverso l'analisi delle immagini raccolte per identificare i responsabili. Nel frattempo, cresce l'attesa per la decisione sulla trasferta di Cesena, che potrebbe penalizzare anche i tifosi biancoverdi residenti al Nord.

Possibili restrizioni vengono inoltre considerate per la gara del 27 ottobre contro la Virtus Entella a Chiavari, anche in relazione al rischio di nuovi contatti con frange della tifoseria doriana.

Infine, sulla riapertura della Curva Nord, il questore Picone ha precisato che la valutazione spetterà alla commissione competente, chiamata a esaminare i progetti presentati.