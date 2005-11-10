In attesa che l'Avellino di Alessandro Nesta scenda in campo domani sera a Catanzaro nel posticipo di Serie B, la squadra Primavera omaggia l'ex attaccante Juary scomparso nei giorni scorsi.

Esultanza attorno alla bandierina

Come si vede sui canali social del club dedicati al settore giovanile infatti la squadra biancoverde dopo il gol di Dezio, che ha aperto le danze nel derby contro la Salernitana valido per la decima giornata del campionato di Primavera 2 e terminato con il risultato di 3-0, tutta la squadra si è diretta verso una delle bandierine del calcio d'angolo girandoci attorno per festeggiare il gol. Un'esultanza resa celebre proprio dal brasiliano che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia degli irpini diventando uno dei giocatori più importanti della storia della società.