Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota

Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La notaTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:55Serie B
Tommaso Maschio

L'Avellino ha comunicato sui propri canali ufficiali l'esito degli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista Justin Kumi. Un infortunio che dovrebbe tenere il giocatore classe 2004 almeno fino al termine del 2025 facendogli dunque saltare le ultime gare di quest'anno. Nella migliore delle ipotesi infatti lo stop in casi simili è di 2-3 settimane. Questa la nota del club irpino:

"L’ U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore, in seguito all’infortunio occorso durante Catanzaro – Avellino dello scorso sabato 13 dicembre, il calciatore Justin Kumi ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.

Il calciatore inizierà subito il programma di riabilitazione necessario per il ritorno all’attività sportiva agonistica".

Articoli correlati
Il Sassuolo in prestito: bene Ciervo, Kumi e Missori. Alvarez prende confidenza col... Il Sassuolo in prestito: bene Ciervo, Kumi e Missori. Alvarez prende confidenza col gol
Avellino, Kumi: "Aspettavo il gol da tanto. Adesso testa alla sfida col Padova" Avellino, Kumi: "Aspettavo il gol da tanto. Adesso testa alla sfida col Padova"
Avellino, Kumi si presenta: “Il progetto è ambizioso. Ho trovato una squadra tosta”... Avellino, Kumi si presenta: “Il progetto è ambizioso. Ho trovato una squadra tosta”
Altre notizie Serie B
Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola
Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota... Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota
Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"... Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"
Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti
Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità" TMWLupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti... Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti
Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi Sampdoria, obiettivi "italiani" per Mancini: Esposito e Brunori i nomi più caldi
Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
3 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
4 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
5 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.1 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.2 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.3 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
Immagine top news n.5 Thiago Silva di ritorno a Milano? Lo direbbe Adriano Galliani (citando Venditti)
Immagine top news n.6 I due sogni (impossibili) per il centrocampo di Comolli per la Juventus
Immagine top news n.7 Roma, (altro) 1-0 al Como: Gasperini vede Conte. Fabregas perde Diao: "Male al flessore"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.2 Roselli: “Vicenza superiore a tutti nel Girone A. Quest’anno è quello giusto”
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, la svolta a Bologna per Spalletti? Il parere degli esperti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 15 giornate: esce Modric, entra Rabiot
Immagine news Serie A n.2 L'Inter e Lautaro sempre più inseparabili: si va verso un contratto a vita per il Toro
Immagine news Serie A n.3 Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: "3 anni senza te. Non piangete, parlategli, vi amerà dal cielo"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 15 giornate: si rivede Kempf
Immagine news Serie A n.6 Tifosi senegalesi invadono i social di Fabregas, Yildiz vuole 6 milioni: le top news delle 13
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola
Immagine news Serie B n.2 Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota
Immagine news Serie B n.3 Bari, Kassama torna titolare: “Serve più coraggio. Vivarini ci sprona sul piano emotivo"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria sotto osservazione FIGC: verifiche sul ruolo di Salvatore Foti
Immagine news Serie B n.5 Lupo: "Samp, le qualità ci sono. Pescara? Gorgone ha portato identità"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, mercato già in fermento: Cistana verso Bari. In entrata si lavora su Valoti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
Immagine news Serie C n.2 Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, nota di smentita su Capuano: "Il mister gode di fiducia totale, solida e mai venuta meno"
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, presentata la maglia per gli 80 anni del club: si rifà alla stagione 70/71
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Cangi: “Cresciamo partita dopo partita. Mercato? Valuteremo chi vuole più spazio"
Immagine news Serie C n.6 Pineto, Tisci: "Errori arbitrali? Anche i giocatori ne commettono. Bucchi? Ci siamo chiariti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere