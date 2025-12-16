Avellino, tegola Kumi a centrocampo: lesione distrattiva alla coscia destra. La nota
L'Avellino ha comunicato sui propri canali ufficiali l'esito degli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista Justin Kumi. Un infortunio che dovrebbe tenere il giocatore classe 2004 almeno fino al termine del 2025 facendogli dunque saltare le ultime gare di quest'anno. Nella migliore delle ipotesi infatti lo stop in casi simili è di 2-3 settimane. Questa la nota del club irpino:
"L’ U.S. Avellino 1912 rende noto che il calciatore, in seguito all’infortunio occorso durante Catanzaro – Avellino dello scorso sabato 13 dicembre, il calciatore Justin Kumi ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.
Il calciatore inizierà subito il programma di riabilitazione necessario per il ritorno all’attività sportiva agonistica".
