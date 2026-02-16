Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il punto sulla B: crollano Bari e Avellino, super Suditirol. Il Pescara torna a sperare

Fabrizio Castori
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 08:04
Raffaele Biancolino non è più l’allenatore dell’Avellino. E’ questa la notizia principale lasciata in eredità dalla giornata di campionato appena conclusa e che sancisce la fine del rapporto lavorativo tra uno dei beniamini del pubblico e una società che gli ha comunque dato la possibilità di esordire tra i professionisti in veste di tecnico. La bruttissima prestazione offerta contro il fanalino di coda Pescara ha spinto il ds Aiello, seppur a malincuore, a licenziare “il pitone”, complice anche una classifica che inizia a diventare preoccupante. Per i biancazzurri, che sin qui hanno forse raccolto meno di quanto meritassero, un successo che consente quantomeno di sperare in un aggancio alla zona playout: Gorgone consolida la propria posizione, migliora una media punti inferiore al suo predecessore e ripaga la fiducia della proprietà. Non sorride nemmeno l’altra campana, visto che la Juve Stabia la sblocca dopo un minuto a Monza sfruttando un errore di Thiam salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa che, a onor del vero, ancora una volta sfruttano principalmente la superiorità dei singoli senza convincere affatto sul piano del gioco. I fischi di parte dei tifosi a fine primo tempo non lasciano molto spazio alle interpretazioni.

In vetta è davvero una bella lotta, con quattro squadra che hanno le carte in regola per reggere fino alla fine e credere nella A senza passare dai playoff. Il Venezia riscatta il ko interno col Modena e stravince a Cesena per 0-4 (crisi per la formazione di Mignani, irriconoscibile rispetto al girone d’andata), il Palermo rifila tre reti all’Entella, il Frosinone non molla di un centimetro e vince la seconda trasferta consecutiva inguaiando uno Spezia che sta rischiando davvero di retrocedere. A fine gara contestazione della curva indirizzata soprattutto al tecnico Roberto Donadoni, con tantissimi tifosi che invocano il ritorno di Luca D’Angelo che è ancora sotto contratto. Non se la passa benissimo nemmeno il Bari: 1-2 in un San Nicola semideserto contro il meraviglioso Sudtirol di Castori, la formazione forse più in forma del momento che stravince il duello tattico con Longo portando a casa un successo meritato e che alimenta finanche le speranze playoff. Anche in terra pugliese acque agitate, nel post partita tensione all’esterno della tribuna e cori contro la proprietà e i calciatori. A questo punto occhio anche alla posizione di Longo che, nei prossimi 180 minuti, dovrà consolidare la propria posizione visto che sta inanellando una serie di pesanti ko casalinghi che ha acuito il malcontento popolare. 2-0 del Modena su una Carrarese troppo discontinua e che sta faticando in zona gol, la Sampdoria invece respira forse definitivamente e batte di misura il Padova sfruttando finalmente quel fattore Marassi che fu già decisivo nell’ultima parte della scorsa e travagliata stagione. Il Catanzaro si conferma implacabile tra le mura amiche e vince 2-0 con un Mantova altalenante e che, se vorrà mantenere la categoria, dovrà cambiare passo in campo esterno. 1-1, infine, tra Empoli e Reggiana: ospiti in vantaggio pur avendo sofferto nella prima mezz’ora, nella ripresa la reazione dei padroni di casa ma un punto che tiene i toscani tra color che son sospesi e senza quello scatto in avanti che la tifoseria sperava. Anche Dionisi dovrà fare qualche risultato in più per restare saldo al timone dei biancazzurri.

Risultati:
Modena – Carrarese 2-0: 33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0: 4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0: 34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0: 5’ Iemmello, 39’Pontisso
Cesena – Venezia 0-4: 36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Bari – SudTirol 1-2: 48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)
Monza – Juve Stabia 2-1: 1’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)
Spezia – Frosinone 0-2 37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis
Empoli – Reggiana 1-1: 26’ rig Girma (R), 72’ Shpendi (E)
Avellino – Pescara 0-1: 85’ Brugman

Classifica
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18

