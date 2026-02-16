Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Esclusiva TMW

Rosso a Kalulu, l'ex arbitro Tagliavento: "La Penna sbaglia, ma è tratto in inganno"

Rosso a Kalulu, l'ex arbitro Tagliavento: "La Penna sbaglia, ma è tratto in inganno"
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 14:09
Daniele Najjar

Inter-Juventus continua a far parlare: il tema del contendere rimane quell'episodio fra il difensore bianconero Pierre Kalulu e il centrale nerazzurro Alessandro Bastoni, che ha portato ad un ingiusto rosso per il primo. I temi arbitrali però non si limitano al derby d'Italia, anche in altri campi ci sono stati episodi discussi, come nel caso dell'espulsione di Gift Orban in Parma-Verona, che ha fatto infuriare il club scaligero.

L'ex arbitro Paolo Tagliavento ha detto la sua in merito a TuttoMercatoWeb.com.

Cosa le ha dato più fastidio, da ex arbitro, della vicenda del rosso a Kalulu?
"Se penso da arbitro, allora dico il fatto che a finire al centro dell'attenzione mediatica sia stato l'arbitro La Penna. Che ha fatto un chiaro errore nell'espellere Kalulu, ma è evidente che nel caso specifico sia stato tratto in inganno dalla simulazione del giocatore (Bastoni). Nel caso specifico purtroppo il VAR non poteva intervenire, eventualmente a supporto di La Penna sarebbero potuti intervenire gli altri arbitri in campo, ma non è stato così. Vorrei però fare un esempio".

Prego.
"Se mi passate la similitudine, è come se ce la prendessimo con un poliziotto per essersi fatto fregare, diciamo così, invece che con chi commette un reato".

C'è chi ha parlato infatti della designazione sbagliata da Rocchi. Si sta sbagliando il focus?
"Rocchi ha il controllo della situazione e se ha scelto lui è perché pensava fosse la scelta migliore, alla luce di tutto ciò che lui può valutare e noi da fuori no. Con il senno del poi è troppo facile dire così".

Servirebbe la prova TV?
"Purtroppo la prova TV non è possibile usarla oggi. C'è da capire come si può supportare l'arbitro con la tecnologia, che può dare un supporto importante all'operato degli arbitri".

Di recente le parole di Saelemaekers in un'intervista hanno fatto intendere che con il VAR i giocatori tendano ad accentuare certi contatti, quando sentono un tocco. Cosa si può fare in merito?
"Eh, bella domanda. Ben poco. Servirebbe lavorare sulla cultura del Paese, dei giocatori, più che altro. Capendo che in questa maniera non si fa il bene del calcio e ci rimettono tutti".

Ha arbitrato tante partite come quella fatta da La Penna. Si è immedesimato in lui?
"Sì, mi sono immedesimato in lui: chi sceglie di fare l'arbitro di calcio, specialmente prima quando non c'era il VAR, sa di potersi trovare in situazioni come quella. La difficoltà poi era quella di dover arbitrare il resto della partita, nel caso di La Penna per un tempo e mezzo, sapendo di aver sbagliato. Però fa parte anche questo di una grande crescita caratteriale. Ora con il VAR comunque queste situazioni ci sono molto meno, a mio parere. In questo caso si ritorna a quelle polemiche che sembravano scomparse".

In Parma-Verona viene espulso Orban al 10'. Al di là di cosa abbia detto il giocatore, non serviva il buonsenso per capire il momento?
"Bisogna capire la frase cosa ha detto. Se è stato espulso mi auguro che abbia detto qualcosa di pesante, che abbia usato parole estremamente offensive e che non fosse dovuto solo alla gestualità. Se invece avesse detto qualcosa di offensivo e accetti una cosa del genere al 10° minuto, dai adito a tutti quanti di poterti trattare in quella maniera".

Vista l'importanza della gara e che era solamente il 10', non è stato eccessivo il rosso?
"Se è solo un rosso causato solo dalla platealità nella gestualità, allora è inaccettabile. Ma come dicevo, secondo me ha sicuramente detto qualcosa di offensivo".

© Riproduzione riservata
