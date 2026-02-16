Serie B, la classifica marcatori: Adorante del Venezia si porta al 2° posto in solitaria
Con la giornata di ieri, domenica 15 febbraio, è andata definitivamente in archivio la 25ª giornata del campionato di Serie B, quella seguita al turno infrasettimanale, conclusosi mercoledì. Una giornata, quella trascorsa, che ha dato nuova linea a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, ma Andrea Adorante del Venezia riesce a staccare dal terzo posto e si porta sul secondo gradino del podio in solitaria.
C'è poi Fares Ghedjemis del Frosinone che si avvicina invece alla doppia cifra, in una stagione che sembra di consacrazione vera per lui.
Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:
16 gol: Pohjanpalo (3; Palermo)
12 gol: Adorante (3; Venezia)
11 gol: Biasci (Avellino)
10 gol: Gliozzi (6; Modena)
9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria), Ghedjemis (Frosinone)
