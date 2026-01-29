TMW Lecce, offerta per Luka Kulenovic dell'Heracles Almelo. Già cinque gol in stagione

Il Lecce ha fatto un'offerta per Luka Kulenovic, attaccante canadese di proprietà dell'Heracles di Almelo. Il centravanti ha già segnato cinque gol in questa Eredivisie, mettendo a referto anche tre assist. È arrivato durante il mercato estivo del 2024 per una cifra inferiore ai 900 mila euro ed è possibile che la valutazione fatta dagli olandesi sia fra i 3 e i 5 milioni di euro.

Da capire se, dopo l'approdo di Walid Cheddira, ci sarà ancora spazio per un attaccante. Con il club ceco Kulenovic era riuscito a infilare trenta reti in pateticamente un anno, diventando uno dei più inseguiti dai club di fascia media. Sarebbe però un modo per pescare dai campionati meno competitivi per provare a trovare un attaccante già pronto.

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchiera, solamente ieri parlava di una sessione praticamente conclusa. "Consideriamo il mercato in entrata definitivamente chiuso, contrariamente a quello in uscita. I calciatori che ci chiederanno di andare via perché hanno giocato poco o niente, li lasceremo partire alle giuste condizioni. L'organico è al completo, non abbiamo le intenzioni di rimpiazzare eventuali uscite". Oggi però è stato annunciato Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Sassuolo che è arrivato al posto di un Francesco Camarda costretto a operarsi.