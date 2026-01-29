Ufficiale
Torres, volto nuovo in attacco: dalla Cavese arriva Daniele Sorrentino
Volto nuovo per l'attacco della Torres, dalla Cavese arriva a titolo definitivo Daniele Sorrentino. Di seguito la nota ufficiale del club:
"La Torres comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Daniele Sorrentino dalla Cavese 1919.
L’attaccante classe 1997, di piede destro e abile nel giocare sia come riferimento centrale che sulla sinistra, è reduce da un’ottima prima parte di stagione nel girone C di Serie C dove ha realizzato 5 gol in 20 presenze con il Club campano.
In passato ha vestito le maglie di Renate, Reggiana 1919 e Aquila Montevarchi".
