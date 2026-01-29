Baldanzi non ancora disponibile per il Genoa, De Rossi: "Riacutizzato un piccolo infortunio"

Tommaso Baldanzi è stato ufficializzato qualche giorno fa quale nuovo giocatore del Genoa, ma il fantasista, che il Grifone ha prelevato dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, non può mettersi da subito a disposizione del suo nuovo allenatore Daniele De Rossi per contribuire alla causa rossoblù.

Di Baldanzi e delle sue condizioni, anche, ha parlato direttamente lo stesso allenatore del Genoa nella conferenza stampa di introduzione alla prossima partita del Grifone, opposto domani alla Lazio nell'anticipo della 23^ giornata di Serie A: "Ricomincia la fase di riabilitazione perché ha avuto un piccolo infortunio a Roma e nel suo ultimo allenamento a Trigoria una piccola recidiva".

Prosegue e conclude De Rossi, spiegando più nel dettaglio: "Non è stata un'altra lesione ma un piccolo riacutizzarsi del suo problema. Non ho di preciso in testa quanti giorni serviranno ancora. Anche perché il dottore ci dà una data ma lui dice che si sente bene e vuole rientrare. Sicuramente l'atmosfera di domenica al 'Ferraris' non ha 'aiutato' a fargli avere la giusta cautela. Lui vorrebbe giocare già domani. Lo valuteremo di settimana in settimana. Non dovremo commettere errori stupidi per la voglia, per lui, di giocare e, per noi, di riaverlo in campo".

