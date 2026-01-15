Bari, non solo Cuni per l'attacco. Il club punta anche Pandolfi del Catanzaro

Oltre a Marvin Cuni, che tornerà al Rubin Kazan dopo sei mesi non brillanti alla Sampdoria – un gol in 14 presenze – il Bari è al lavoro anche per un altro innesto in attacco anche se i tempi saranno più lunghi. Se per l’albanese classe 2001 è solo questione di ore visto l’ok dei blucerchiati alla risoluzione anticipata del prestito, con il via libera dei russi che potrebbe arrivare in giornata, per l’altro obiettivo è stato aperto solo nelle ultime ore la discussione.

Il nome, come si legge su Telebari è quello di Luca Pandolfi del Catanzaro. Il classe ‘98, dopo due stagioni positive al Cittadella (16 reti in 67 presenze) in giallorosso non ha trovato grande spazio sotto la gestione di Aquilani con appena 272 minuti in campo spalmati su nove gare e zero reti all’attivo. Per questo il club calabrese potrebbe decidere di privarsene mandandolo a giocare altrove.

Sia Cuni sia Pandolfi possono giocare al fianco dei due centravanti in forza alla formazione biancorossa – Gabriele Moncini e Christian Gytkjaer – andando a occupare una delle posizioni sulla trequarti con caratteristiche più offensive rispetto ai vari Castrovilli, Partipilo, Maggiore e Pagano che hanno svolto finora quel ruolo. Due arrivi che spingerebbero ancora più lontano quel Mirko Antonucci che verrà rimandato allo Spezia per la fine anticipata del prestito dopo 13 presenze piuttosto incolori.