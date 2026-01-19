Ufficiale Il Bari cambia ancora allenatore: è arrivato l'esonero di Vincenzo Vivarini

La notizia era nell'aria da dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e ora è diventata anche ufficiale. Il Bari ha scelto per un altro cambio in panchina, dopo quello di Fabio Caserta a fine novembre dopo 12 partite di campionato. Il club ha infatti comunicato l'esonero di Vincenzo Vivarini che era tornato in Puglia proprio per sostituire l'ex di Catanzaro e Cosenza. Questa la nota della società biancorossa:

"SSC Bari comunica di aver sollevato Vincenzo Vivarini dall’incarico di allenatore della Prima squadra.

La Società, con stima e rispetto, intende ringraziare il tecnico abruzzese per il lavoro svolto alla guida dei biancorossi. A Lui, al suo vice Andrea Milani e al prof. Antonio Del Fosco, i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

Per Vivarini è il secondo esonero stagionale: il tecnico infatti era stato sollevato dall’incarico dal Pescara dopo 12 giornate e ora dai pugliesi dopo otto panchine.