Spezia, Odenthal per sostituire Cistana. E si lavora anche per il giovane Soe

Con l’addio di Andrea Cistana, destinato a rinforzare la difesa del Bari, in casa Spezia si andrà alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituirlo. Il nome che piace maggiormente in casa ligure è quello di Cas Odenthal, classe 2000 che lo scorso anno è stato fra i protagonisti della promozione del Sassuolo – 22 presenze e una rete -, ma che in Serie a non è ancora sceso in campo con la maglia dei neroverdi.

L’olandese è un giocatore che piace molto anche ad altri club cadetti, ma lo Spezia, come riferisce Il Secolo XIX, avrebbe avviato i primi contatti per portarlo alla corte di Roberto Donadoni in prestito con opzione di riscatto.

Oltre a Odenthal il club ligure, che potrebbe perdere anche uno fra Petko Hristov e Przemyslaw Wisniewski che hanno qualche richiesta, starebbe seguendo anche un giocatore più giovane e futuribile come Osvald Soe, danese classe 2005 del Boldklubben af 1893, noto più semplicemente come B 93. Il calciatore potrebbe arrivare a titolo definitivo per 300mila euro con una percentuale sulla rivendita lasciata alla società scandinava.