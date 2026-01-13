Bari, si ferma Castrovilli per una lesione al retto femorale destro: la nota della società

Notizie non particolarmente positive per il Bari, che non deve solo fronteggiare una classifica impietosa, ma adesso anche l'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito anzitempo sabato pomeriggio durante il match contro la Carrarese, valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B e perso 1-0 dai suoi: gli esami cui è stato sottoposto il giocatore, hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra, che lo costringe a un periodo di stop nel quale svolgerà un concordato recupero.

Questa, la nota del club:

"SSC Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto Gaetano Castrovilli per valutare l'entità del problema che lo ha costretto all'uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro la Carrarese, hanno evidenziato una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra.

Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso predisposto dallo staff sanitario biancorosso".

Ricordiamo intanto, in riferimento a quanto accennato sulla classifica, che i Galletti sono al momento al quartultimo posto, con gli stessi punti della Sampdoria che non ha dalla sua gli scontri diretti; stante la situazione, se il campionato terminasse adesso, il Bari dovrebbe disputare i playout. Ma c'è un intero girone di ritorno per rimettere in piedi la situazione.