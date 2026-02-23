Focus TMW Serie B, la classifica delle medie voto: Top11, migliori per reparto e graduatoria allenatori

La classifica dice una cosa. Le medie voto, spesso, ne raccontano un’altra. Dopo 26 giornate di Serie B, i numeri delle pagelle offrono una fotografia alternativa del campionato: squadre che producono più di quanto raccolgano, altre che invece ottengono punti oltre il proprio rendimento medio.

LA TOP 11 DELLA 26ª GIORNATA

Turno di campionato andato in archivio con le consuete certezze da parte delle prime della classe e così nella Top11 di giornata spiccano anche molti elementi delle altre. Come il portiere del Bari Cerofolini, Sernicola, Aurelio e Artistico protagonisti nel ritorno alla vittoria dello Spezia, così come Bragantini autore di una doppietta per il Mantova. Presenti anche alcune 'certezze' come Koutsoupias del Frosinone, Ceccaroni del Palermo e Yeboah del Venezia.

TOP11 TMW Serie B (modulo: 3-4-2-1): Cerofolini (Bari 7.0); Ceccaroni (Palermo 7.0), Enrici (Avellino 7.0), Peda (Palermo 7.0); Sernicola (Spezia 7.0), Yeboah (Venezia 7.5), Koutsoupias (Frosinone 7.0), Aurelio (Spezia 7.0); Bragantini (Mantova 8.0), Berti (Cesena 7.0); Artistico (Spezia 8.0).

LA TOP20 DELLA 26ª GIORNATA

Se la Top11 fotografa l’ultimo turno, la classifica generale delle medie voto racconta invece le gerarchie stagionali. E in cima resta Fares Ghedjemis del Frosinone, seguito dal portiere del Palermo Jesse Joronen e dal tandem del Venezia Yeboah-Busio. Queste tre sono, infatti, le tre squadre più presenti in graduatoria, con quattro rappresentanti per siciliani e lagunari e tre per i ciociari. Piazza d'onore per Yanis Massolin del Modena, colpo di mercato dell'Inter per la prossima stagione.

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.60 (26)

2. Joronen (Palermo) 6.56 (25)

3. Yeboah (Venezia) 6.55 (22)

4. Busio (Venezia) 6.52 (24)

5. Massolin (Modena) 6.42 (18)

6. Schiavi (Carrarese) 6.41 (22)

7. Tiritiello (Virtus Entella) 6.41 (17)

8. Calò (Frosinone) 6.40 (25)

9. Koutsoupias (Frosinone) 6.40 (24)

10. Pérez (Venezia) 6.40 (20)

11. Santoro (Modena) 6.38 (26)

12. Doumbia (Venezia) 6.37 (23)

13. Ceccaroni (Palermo) 6.32 (25)

14. Berti (Cesena) 6.31 (26)

15. Cissè (Catanzaro) 6.31 (21)

16. Pohjanpalo (Palermo) 6.30 (25)

17. Palumbo (Palermo) 6.30 (23)

18. Pigliacelli (Catanzaro) 6.29 (26)

19. Klinsmann (Cesena) 6.29 (26)

20. Sorrentino (Padova) 6.29 (14)

SERIE B, IL RENDIMENTO ALLA 26ª GIORNATA (fra parentesi il numero di gare disputate)

Portieri, la Top5 del reparto - Joronen prende il largo

1. Joronen (Palermo) 6.56 (25)

2. Pigliacelli (Catanzaro) 6.29 (26)

3. Klinsmann (Cesena) 6.29 (26)

4. Sorrentino (Padova) 6.29 (14)

5. Festa (Mantova) 6.25 (18)

Difensori, la Top5 del reparto - Svetta bomber Tiritiello

1. Tiritiello (Virtus Entella) 6.41 (17)

2. Ceccaroni (Palermo) 6.32 (25)

3. Bracaglia (Frosinone) 6.28 (23)

4. Svoboda (Venezia) 6.28 (16)

5. Bani (Palermo) 6.27 (22)

Centrocampisti, la Top5 del reparto - La mediana del Venezia al timone

1. Yeboah (Venezia) 6.55 (22)

2. Busio (Venezia) 6.52 (24)

3. Massolin (Modena) 6.42 (18)

4. Schiavi (Carrarese) 6.41 (22)

5. Calò (Frosinone) 6.40 (25)

Attaccanti, la Top5 del reparto - Pohjanpalo all'inseguimento di Ghedjemis

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.60 (26)

2. Pohjanpalo (Palermo) 6.30 (25)

3. Ciervo (Cesena) 6.26 (25)

4. Kvernadze (Frosinone) 6.24 (23)

5. Gliozzi (Modena) 6.22 (25)

Allenatori, la Top20 - In panchina comanda Alvini, come simbolo della solidità del Frosinone. Stroppa e Inzaghi inseguono, mentre in coda pesano le stagioni complicate di Donadoni e Longo.

1. Alvini (Frosinone) 6.56 (26)

2. Stroppa (Venezia) 6.42 (26)

3. Inzaghi (Palermo) 6.37 (26)

4. Sottil (Modena) 6.35 (26)

5. Abate (Juve Stabia) 6.33 (26)

6. Castori (Südtirol) 6.23 (26)

7. Aquilani (Catanzaro) 6.17 (26)

8. Mignani (Cesena) 6.13 (26)

9. Bianco (Monza) 6.12 (26)

10. Chiappella (Virtus Entella) 6.10 (26)

11. Modesto (Mantova) 6.10 (10)

12. Calabro (Carrarese) 6.04 (26)

13. Andreoletti (Padova) 6.04 (26)

14. Rubinacci (Reggiana) 6.00 (3)

15. Ballardini (Avellino) 6.00 (1)

16. Gregucci (Sampdoria) 5.97 (18)

17. Gorgone (Pescara) 5.86 (14)

18. Dionisi (Empoli) 5.84 (19)

19. Donadoni (Spezia) 5.82 (14)

20. Longo (Bari) 5.58 (6)

Esonerati

Dionigi (Reggiana) 5.85 (23)

Biancolino (Avellino) 5.84 (25)

Possanzini (Mantova) 5.81 (16)

Caserta (Bari) 5.79 (12)

Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)

D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)

Vivarini (Pescara) 5.71 (12)

Donati (Sampdoria) 5.29 (7)

Vivarini (Bari) 5.19 (8)

Serie B che, dunque, anche dopo la 26ª giornata dimostra di avere le sue certezze. La solidità del Venezia, evidenziata dal rendimento della coppia di centrocampo Yeboah-Busio, il Frosinone a forte trazione offensiva con Fares Ghedjemis sempre al primo posto per media voto e la resistenza del Palermo, miglior difesa del torneo, con Jesse Joronen miglior portiere stagionale.