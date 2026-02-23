Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Con la giornata di ieri, domenica 22 febbraio, è andata definitivamente in archivio la 26ª giornata del campionato di Serie B, che ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: ancora in vetta l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che con 17 reti all'attivo viaggia a una media di un gol ogni gara e mezzo, la stessa che aveva quando riuscì a trascinare il Venezia in Serie A.
Tiene comunque il ritmo anche Andrea Adorante del Venezia, che mantiene il secondo posto di questa speciale graduatoria in solitaria, mentre per Farès Ghedjemis del Frosinone arriva la doppia cifra.
Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:
17 gol: Pohjanpalo (4; Palermo)
13 gol: Adorante (3; Venezia)
11 gol: Biasci (Avellino)
10 gol: Ghedjemis (Frosinone), Gliozzi (6; Modena)
9 gol: Bortolussi (4; Padova), Coda (3; Sampdoria), C. Shpendi (4; Cesena), S. Shpendi (1; Empoli)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.