Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, è di 1-1 il parziale tra Reggiana e Avellino
Nella serata di venerdì, con l'anticipo dello 'Stirpe', si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera, quando si avrà il triplice fischio della gara delle 17.15 che darà la classifica definitiva. Ad affrontarsi, al 'Mapei Stadium', Reggiana e Avellino, che hanno da poco concluso il primo tempo: 1-1 il risultato all'intervallo, con i padroni di casa che riescono a sbloccare il match ma vedono poi il pareggio della compagine irpina.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Reggiana-Avellino 1-1
5' Portanova (R), 30' Enrici (A)
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)
Carrarese-Monza 0-1
49' Hernani
Juve Stabia-Modena 0-2
3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Monza 54
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Empoli 30
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Spezia 25
Reggiana 25*
Virtus Entella 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno