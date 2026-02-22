Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, è di 1-1 il parziale tra Reggiana e Avellino

Nella serata di venerdì, con l'anticipo dello 'Stirpe', si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera, quando si avrà il triplice fischio della gara delle 17.15 che darà la classifica definitiva. Ad affrontarsi, al 'Mapei Stadium', Reggiana e Avellino, che hanno da poco concluso il primo tempo: 1-1 il risultato all'intervallo, con i padroni di casa che riescono a sbloccare il match ma vedono poi il pareggio della compagine irpina.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B, 26ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Reggiana-Avellino 1-1

5' Portanova (R), 30' Enrici (A)

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4' Shpendi (C), 17' e 77' Artistico (S), 53' Frabotta (C), 67' Aurelio (S)

Carrarese-Monza 0-1

49' Hernani

Juve Stabia-Modena 0-2

3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Monza 54

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

SudTirol 33

Carrarese 30

Empoli 30

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Spezia 25

Reggiana 25*

Virtus Entella 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno