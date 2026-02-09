Benevento, stagione finita per Simonetti: lesione al crociato anteriore destro
Pesantissima tegola per il Benevento capolista nel girone C di Serie C. Come fa sapere il club sannita, la stagione di Pier Luigi Simonetti è terminata anzitempo: l'esterno sannita si è lesionato il crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto ad operarsi. Di seguito la nota del club:
"La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 6 febbraio 2026 durante la gara Benevento-AZ Picerno, il calciatore Pier Luigi Simonetti ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro.
Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni".
