Benevento, stagione finita per Simonetti: lesione al crociato anteriore destro

© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:03Serie B
Daniel Uccellieri

Pesantissima tegola per il Benevento capolista nel girone C di Serie C. Come fa sapere il club sannita, la stagione di Pier Luigi Simonetti è terminata anzitempo: l'esterno sannita si è lesionato il crociato anteriore del ginocchio destro e sarà costretto ad operarsi. Di seguito la nota del club:

"La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 6 febbraio 2026 durante la gara Benevento-AZ Picerno, il calciatore Pier Luigi Simonetti ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni".

