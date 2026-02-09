Che affare ha fatto Guardiola: chi cerca un portiere non guardi il nostro numero uno

La gara di ieri contro il Liverpool ha dimostrato una volta di più che il Manchester City con Gianluigi Donnarumma ha appena aperto un ciclo. Che il dopo Ederson, portiere brasiliano sbarcato all'Etihad Stadium nell'estate 2017 e andato via otto anni più tardi, può durare altrettanto. La parata del portiere della Nazionale al 99esimo della sfida contro il Liverpool che ha tenuto la squadra di Manchester a -6 dall'Arsenal capolista è stato gesto atletico degno dei grandi campioni. A conferma di ciò la reazione in tempo reale di un Guardiola incredulo, ma anche le parole che qualche ora più tardi gli ha dedicato Erling Haaland: "Guardate Gigio: ha fatto una parata incredibile su Mac Allister. Per me è stata fuori dal mondo. Dimostra perché è il migliore del pianeta".

Donnarumma la scorsa estate ha lasciato il Paris Saint-Germain da campione d'Europa su espressa richiesta di Luis Enrique. Pep Guardiola, fiutata l'occasione, ha sfruttato l'affare e l'ha portato a Manchester per poco meno di trenta milioni di euro. Un affare possibile anche - soprattutto - perché all'estremo difensore classe '99 è stato corrisposto uno stipendio da 15 milioni di euro lordi a stagione che poi diventano anche di più nelle annate successive.

Donnarumma insomma era e resta uno dei portieri più pagati del pianeta. La decisione del PSG di scaricarlo non ha intaccato il suo status di portiere fuoriclasse. Un giocatore che oggi - come tutti i migliori al mondo - è difficilmente avvicinabile da tutti i nostri club. "Sta vivendo un anno bellissimo al Manchester City, si trova molto bene, si sente parte del progetto per anni", ha dichiarato pochi giorni fa il suo procuratore Vincenzo Raiola. A conferma ulteriore del fatto che oggi tutti sono soddisfatti del passaggio del capitano della Nazionale dal PSG al Manchester City. Che la prospettiva di un ritorno in Serie A è decisamente lontana.