Lazio, presentata la documentazione per la riqualificazione dello stadio Flaminio
TUTTO mercato WEB
La Lazio, nella giornata di oggi, ha presentato ufficialmente la documentazione per intervenire sul futuro del Flaminio. Lo comunica, in una nota stampa, Roma Capitale: “Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021).
Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile