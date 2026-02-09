Venezia-Modena, sono 23 i convocati di Sottil: Sersanti out per un problema muscolare
Sono 23 i canarini convocati da mister Andrea Sottil, tecnico del Modena, per il turno infrasettimanale a Venezia:
Portieri: Leandro Chichizola, Abdullah Laidani, Michele Pezzolato.
Difensori: Davide Adorni, Gady-Pierre Beyuku, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Alessandro Dellavalle, Steven Nador, Bryant Nieling, Daniel Tonoli.
Centrocampisti: Fabio Gerli, Antonio Imputato, Yanis Massolin, Niklas Pyyhtia, Simone Santoro, Samuel Wiafe, Luca Zanimacchia.
Attaccanti: Giuseppe Ambrosino, Gregoire Defrel Manuel De Luca, Ettore Gliozzi, Pedro Mendes.
Non rientra tra i convocati Alessandro Sersanti, che oggi ha accusato un problema muscolare differente da quello rimediato nelle scorse settimane, e verrà sottoposto ad esami strumentali nelle prossime ore.
