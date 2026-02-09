Crisi Bologna, Pagliuca: "È il momento, prendi gol su tiro della disperazione del Parma"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca è stato intervistato da Radio Nettuno Bologna Uno il giorno dopo la sconfitta per 0-1 del Bologna nel derby emiliano contro il Parma, deciso da un gol di Ordonez al 95': "Ieri la squadra ha giocato bene, creato, fino all'espulsione che è stata un po' particolare e poi i miracoli del loro portiere (Corvi, ndr) e pure il palo. Lo scorso anno le cose giravano per il mondo giusto, quest'anno gira male al minimo episodio contrario. Perdere ti fa abbassare il morale, ovvio, ma nella carriera di un atleta esistono anche momenti così, devi superarli con forza e determinazione. Capita a tutti, l'esperienza per andare oltre c'è".

Per qualcuno il portiere rossoblù Skorupski poteva fare qualcosa di più sul tiro di Ordonez che ha deciso Bologna-Parma al 95'. Pagliuca sull'argomento la pensa così: "Dalla tribuna mi sono chiesto perché non ci fosse arrivato, rivedendo le immagini si vede che la palla passa tra le gambe di Lucumi, Skorupski l'ha vista all'ultimo. Se non lo avesse avuto davanti, l'avrebbe presa. Corvi? Fa una parata incredibile sull'autogol sfiorato da Delprato".

Prosegue e conclude Pagliuca, tornando ad analizzare la prestazione complessiva del Bologna contro il Parma: "I crociati giochicchiavano anche con l'uomo in più, si sarebbero tenuti stretto il pareggio. Il Bologna invece continuava ad attaccare, ma alla fine è arrivato questo tiro della disperazione che è entrato. Il momento è questo e prendi gol al primo tiro…".