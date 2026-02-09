Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cesena, Mignani: "Mercato positivo, i nuovi hanno qualità ma non sono ancora al top"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 16:40Serie B
Daniel Uccellieri

Michele Mignani, tecnico del Cesena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Virtus Entella, ara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.

La prima domanda è inevitabile: come giudica i nuovi arrivi e, più in generale, il rafforzamento dell’organico? Quali ruoli e funzioni avranno?
“Quando si arriva a gennaio e c’è una finestra di mercato che dura un mese, è chiaro che ogni allenatore si aspetti qualche volto nuovo. I nuovi portano energia e aria fresca, soprattutto rispetto a chi magari nella prima parte del campionato ha giocato meno ed è un po’ scontento. Questo è sicuramente l’aspetto più positivo del nostro mercato. È chiaro che sarebbe stato meglio averli già all’inizio di gennaio piuttosto che negli ultimi giorni, ma si è fatto di necessità virtù e si è operato per quello che era possibile fare. Credo siano ragazzi che hanno voluto fortemente sposare il progetto Cesena, e questa è la base più importante. In più possono rappresentare un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che fisico. Per motivi diversi, forse ad eccezione di Corazza, gli altri hanno un piccolo ritardo di condizione. Dovremo essere bravi noi a gestirli nei tempi e nei minuti più corretti.”

I nuovi danno più soluzioni anche tattiche?
“A livello numerico la differenza principale è l’ingresso di una mezzala offensiva di qualità come Castrovilli, considerando che sono uscite due punte ed entrate due punte. Castrovilli ha caratteristiche diverse e complementari rispetto agli altri centrocampisti. Anche le punte rispecchiano ciò che cerchiamo: Cerri ha una struttura che può permettere idee diverse nella proposta di gioco, pur essendo, come Vrioni, abile nel giocare con la squadra. Credo che il Cesena abbia dimostrato di essere una squadra che gioca palla a terra più che con il pallone alto.”

All’andata l’Entella fece una partita molto attendista. Che gara si aspetta ora, vista la loro situazione di classifica?
“Credo che ora abbiano un’idea di calcio piuttosto consolidata: grande aggressività e intensità, soprattutto in casa loro, su un campo sintetico. È una squadra che cerca spesso la profondità, ma ha anche giocatori di qualità nella gestione della palla. Mi aspetto una partita fisica, nella quale dovremo pareggiare la loro intensità. Noi abbiamo le nostre caratteristiche e le nostre qualità e speriamo, come già successo altre volte, di riuscire a metterle in campo, che l’avversario ce lo permetta e che noi riusciamo a esprimerci come vorremmo.”

Ci sarà un po' di turnover?
“Stiamo facendo le solite valutazioni per schierare la squadra nella maniera più corretta e scegliere chi è nelle condizioni migliori. Abbiamo ancora un giorno e mezzo per valutare. I ragazzi stanno bene, chi ha giocato ha recuperato. È chiaro che non abbiamo Castagnetti, ma è già successo di non utilizzarlo dall’inizio e abbiamo delle soluzioni.”

Senza Castagnetti si sono viste soluzioni diverse…
“Francesconi può fare quel ruolo in maniera diversa rispetto a Castagnetti: al di là del piede, hanno caratteristiche differenti. Francesconi ha più fisicità, Castagnetti più geometria. Bisoli in carriera ha fatto il play, Arrigoni nasce play e all’occorrenza si può anche pensare a un centrocampo a due. Durante la partita si possono variare molte cose. Per l’inizio gara, ad oggi, ho le idee abbastanza chiare. I nuovi stanno bene, ma non benissimo: per partire dall’inizio devono essere più vicini al ‘benissimo’ che al ‘bene’.”

Condizioni fisiche generali?
“Nessun problema particolare. Ieri qualcuno era un po’ affaticato, ma oggi hanno recuperato tutti e si sono allenati bene. Abbiamo tutto il pomeriggio di oggi e la giornata di domani per continuare a recuperare.”

Cioffi ha accusato qualcosa nel finale?
“Aveva preso una via di mezzo tra un colpo e un movimento sbagliato, ma nulla di serio. È rientrato, più paura che altro. Ieri e oggi si è allenato bene.”

