Borini in campo il giorno dopo il suo tesseramento al Salford City. E vince il derby

Primi nove minuti per Fabio Borini da giocatore del Salford United. L'attaccante italiano, 34 anni, si è trasferito a sorpresa venerdì 17 ottobre ed è sceso in campo il giorno dopo nella sfida di campionato contro l'Oldham. Successo per 1-0 per gli ammies in quello che era un derby della Greater Manchester in League Two (l'equivalente della nostra Serie D) con Borini che è tornato ad assaggiare il campo all'81'. La sua ultima partita ufficiale è stata Sampdoria-Salernitana, ritorno dei playout di Serie B nel quale era entrato in campo al 76' e poi espulso al 92'. Al termine della stagione Borini si è ritrovato svincolato. Si tratta di un ritorno in Inghilterra dopo 8 anni quando ha vestito la maglia del Sunderland. In passato Borini aveva vestito le maglie di Chelsea, Swansea e Liverpool.

Parlando del trasferimento attraverso il sito ufficiale del club, Borini ha dichiarato: "È stato fantastico, sono venuto qui per allenarmi e mantenermi in forma in questa transizione tra i contratti e Salford, il Gaffer, Alex Bruce è stato così gentile da permettermi di usare le strutture e allenarmi qui.

"L'esperienza è una cosa che posso portare, ma non si tratta solo dell'esperienza che ho in campo, è anche fuori dal campo, quindi dare il buon esempio in allenamento, fuori dall'allenamento, su come gestire una partita. Non ho mai giocato a calcio in League Two, quindi devo imparare dai miei compagni di squadra le caratteristiche principali di questo campionato, ma mi presenterò come un libro aperto affinché i miei compagni possano usarmi, imparare da me o aiutarmi, quindi sono molto aperto a questa sfida.

"È una sfida che sto affrontando e ho scelto di farlo perché avevo bisogno del vero calcio, qualcosa che mi scaldasse il cuore per il calcio, non per altro."