Da 5 anni guida la Primavera, Bigica rinnova con il Sassuolo: "Onorato e gratificato"

Rinnovo di contratto con il Sassuolo per Emiliano Bigica, allenatore della Primavera neroverde ormai da oltre 5 anni e che proseguirà, salvo stravolgimenti, nel suo attuale incarico fino al 30 giugno del 2027.

La notizia è stata resa nota dal Sassuolo mediante un comunicato ufficiale: "L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Emiliano Bigica fino al 30 giugno 2027. Mister Emiliano Bigica si è legato ai nostri colori ad agosto 2020 per ricoprire il ruolo di allenatore della Primavera, con cui ha raggiunto i vertici del campionato di categoria. Nella stagione 2023/2024 il Sassuolo guidato da Bigica supera nelle fasi finali Atalanta, Inter e Roma: i neroverdi si cuciono sul petto lo Scudetto. Il 20 agosto agosto 2024, al Mapei Stadium la formazione Under 20 conquista anche la Supercoppa Primavera e mister Bigica aggiunge un altro importante traguardo, insieme all’esperienza in Youth League. In queste stagioni, oltre ad aver contribuito alla crescita e alla formazione calcistica di tanti giovani neroverdi, Bigica si è distinto per professionalità e valori umani, elementi imprescindibili per la società che hanno convinto le parti ad estendere questa avventura. La società e mister Bigica sono orgogliosi di poter continuare a scrivere altri capitoli di storia neroverde, insieme fino al 2027!".

Lo stesso Bigica ha rilasciato qualche rapida dichiarazione ai canali ufficiali della società neroverde: "Sono onorato e gratificato di continuare a far parte della famiglia Sassuolo. Ringrazio la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, il Direttore Sportivo Francesco Palmieri e il Responsabile del Settore Giovanile Angelo Carbone per la fiducia e la stima che ripongono in me e che continuano a dimostrarmi. Sono motivato e determinato al raggiungimento dei nostri obiettivi. Grazie ancora alla società per l’opportunità".

