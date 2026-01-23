Bisoli: "Venezia favorita principale per la Serie A. Frosinone una piacevole sorpresa"
Consueto appuntamento con la rubrica giornaliera di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu, che per la giornata di oggi ha ospitato mister Pierpaolo Bisoli, ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.
Al netto di ciò, l'allenatore ha sempre un occhio attento al calcio giocato, e proprio nel giorno in cui prenderà il via la 21ª giornata del campionato di Serie B, che verrà inaugurata dal confronto toscano tra Carrarese ed Empoli (CLICCA QUI per il programma completo), ha detto la sua sul torneo cadetto: "Credo che il Venezia sia la favorita principale. Stroppa è stato bravissimo, ha saputo toccare i tasti giusti. Monza, Frosinone e Palermo si giocheranno le altre posizioni. Con il Frosinone che è una piacevole sorpresa: ha giovani importanti, spregiudicati, se non gli si mette pressione addosso, credo che possa arrivare fino al termine a lottare per la promozione diretta".
A completezza di informazione, ecco anche quella che è la graduatoria dopo le prime 20 partite giocate:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Empoli 27
Carrarese 26
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30