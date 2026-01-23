TMW Bisoli: "Venezia favorita principale per la Serie A. Frosinone una piacevole sorpresa"

Consueto appuntamento con la rubrica giornaliera di TuttoMercatoWeb.com A tu per tu, che per la giornata di oggi ha ospitato mister Pierpaolo Bisoli, ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.

Al netto di ciò, l'allenatore ha sempre un occhio attento al calcio giocato, e proprio nel giorno in cui prenderà il via la 21ª giornata del campionato di Serie B, che verrà inaugurata dal confronto toscano tra Carrarese ed Empoli (CLICCA QUI per il programma completo), ha detto la sua sul torneo cadetto: "Credo che il Venezia sia la favorita principale. Stroppa è stato bravissimo, ha saputo toccare i tasti giusti. Monza, Frosinone e Palermo si giocheranno le altre posizioni. Con il Frosinone che è una piacevole sorpresa: ha giovani importanti, spregiudicati, se non gli si mette pressione addosso, credo che possa arrivare fino al termine a lottare per la promozione diretta".

A completezza di informazione, ecco anche quella che è la graduatoria dopo le prime 20 partite giocate:

Frosinone 42

Venezia 41

Monza 38

Palermo 37

Cesena 34

Modena 32

Catanzaro 31

Juve Stabia 30

Empoli 27

Carrarese 26

Padova 25

Avellino 25

Sudtirol 22

Reggiana 20

Virtus Entella 20

Mantova 19

Sampdoria 18

Spezia 17

Bari 17

Pescara 14