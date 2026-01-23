…con Pierpaolo Bisoli

“La Juve contro il Benfica ha fatto un grande risultato, al di là dell'inciampo a Cagliari sta facendo veramente bene e ha trovato un'identità. Spalletti su questo è un maestro, sa dare veramente un'impronta e quindi credo che adesso stia raccogliendo i frutti del suo lavoro”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pierpaolo Bisoli.

Cosa è successo contro Cagliari?

“Secondo me le partite come quella contro il Cagliari sono quelle che in una stagione possono capitare. Capita che produci tanto e poi non sei preciso”.

Nelle zone basse la Fiorentina dà segnali di speranza.

“La Fiorentina da quando ha trovato la quadra con Vanoli, dopo un inizio stentato, sta cercando di tirarsi fuori dalle zone pericolose. E credo che nel giro di sette-otto partite ci riuscirà. Dispiace per Commisso, se ne va un signore del calcio. Ma queste tragedie ricompattano l’ambiente”.

Serie B: chi per la promozione?

“Credo che il Venezia sia la favorita principale. Stroppa è stato bravissimo, ha saputo toccare i tasti giusti. Monza, Frosinone e Palermo si giocheranno le altre posizioni. Con il Frosinone che è una piacevole sorpresa: ha giovani importanti, spregiudicati, se non gli si mette pressione addosso, credo che possa arrivare fino al termine a lottare per la promozione diretta”.

E la C mister?

“Nel Girone A superfluo dire Vicenza. Dietro c’è il Brescia che sta risalendo la china. Nel Girone B se la giocano Arezzo e Ravenna. E anche l’Ascoli può dire la sua ma è attardato”.