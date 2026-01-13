Buso è un nuovo giocatore del Mantova. È in prestito secco dal Catanzaro: le note dei club
Il contratto, come anticipato, era già stato depositato in Lega, con il sito della Lega B che offriva il tutto, ora arriva anche la nota del Mantova, che si è assicurato Nicolò Buso dal Catanzaro, con la formula del prestito secco fino al prossimo 30 giugno 2026.
Questo, che di seguito riportiamo integralmente, il comunicato del club virgiliano:
"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio dell'attaccante Nicolò BUSO.
Classe 2000, arriva dal Catanzaro a titolo temporaneo fino al 30/06/2026.
Benvenuto in BiancoRosso!
Forza Nicolò e Forza Mantova!".
Per cronaca, ecco anche la nota della formazione calabrese: "US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto al Mantova 1911, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Nicolò Buso.
Il Club augura a Nicolò le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della stagione.
