Mantova, Buso si presenta: "Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibile"

“Vengo a Mantova con voglia di rivalsa perché ultimamente ho giocato poco: l’obiettivo è fare più punti possibili e arrivare alla salvezza, ho tanta voglia di dare il mio contributo, soprattutto in fase realizzativa. Il gol in questo momento conta tanto per me, spero di farne il più possibile per dare una mano alla squadra": così, nella conferenza stampa di presentazione ripresa da mantovauno.it, il neo acquisto del Mantova Nicolò Buso, arrivato dal Catanzaro.

Buso era stato cercato da tante società in questo mercato di riparazione (una su tutte, la Reggiana), a convincerlo il colloquio col ds Rinaudo: “Mi ha convinto il direttore Rinaudo, spiegandomi il progetto. Non solo, di Mantova mi hanno parlato tutti bene, una piazza bellissima, e mister Modesto ha un un gioco aggressivo che mi piace, sono a sua disposizione. La squadra poi mi ha accolto bene, è un gruppo serio, ci sono i presupposti per fare bene. Speriamo di portare sempre più persone allo stadio”.

Conclude poi parlando della prossima sfida, che opporrà i virgiliani al Padova: "Peccato non ci siano i tifosi, sarà un tasto dolente della trasferta, ma le motivazioni e la carica adesso le dobbiamo trovare dentro di noi in questo momento. Dobbiamo mettere assieme più punti possibili il prima possibile”.