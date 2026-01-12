Catanzaro, niente Reggiana per Buso. Accordo col Mantova per l'esterno offensivo

Dopo essere stato accostato alla Reggiana, con la trattativa che si è però raffreddata nelle scorse ore, Nicolò Buso sarebbe a un passo dal trasferimento in un altro club di Serie B dove spera di trovare maggiore spazio rispetto ai primi sei mesi dell’anno col Catanzaro dove ha collezionato appena quattro presenze segnando un gol.

Il club giallorosso avrebbe infatti trovato l’accordo con il Mantova per la cessione del classe 2000 che in giallorosso non è riuscito a mostrare le sue qualità in questo anno e mezzo di militanza – 23 presenze e due reti il suo score – con la speranza che possa tornare a brillare come fatto con il Lecco fra Serie C e Serie B.

Lo riferisce Calciocatanzaro.it spiegando che i virgiliani hanno dunque superato la concorrenza della Reggiana. Il Mantova potrebbe già ufficializzare nella giornata di oggi il suo arrivo in prestito secco. Il Catanzaro infatti, avendo investito ben 700 mila euro per il suo cartellino vuole mantenere il controllo sul giocatore che ha ancora un anno e mezzo di contratto, con opzione per un’ulteriore stagione, coi calabresi.