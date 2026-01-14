Reggiana, in arrivo Bouah per la fascia destra. E a centrocampo avanza Brugman

Secondo quanto riferito da Sky Sport la Reggiana sarebbe vicina a chiudere per altri due acquisti dopo quello di Belardinelli dall’Empoli per il centrocampo. Con l’esterno destro Manuel Marras in uscita verso l’Union Brescia (“Dispiace perdere Marras, ma ha un contratto oneroso e ha chiesto un rinnovo a condizioni che non rientravano nei nostri parametri”, le parole del vice presidente Fico), il club avrebbe individuato in Devid Eugene Bouah della Carrarese il giusto sostituto sulla fascia.

Il calciatore scuola Roma, classe 2001, in questa prima metà dell’anno è sceso in campo in 16 occasioni con i toscani, ma solo per quattro volte dall’inizio e per questo potrebbe cambiare aria e cercare altrove maggiore continuità.

Il colpo vero e proprio degli emiliani sarebbe però in mezzo al campo visto che la società sarebbe vicina a chiudere con uno svincolato di lusso come l’uruguayano Gaston Brugman, classe ‘92 svincolato dopo la stagione in Major League Soccer con il Nashville. Sull’esperto regista c’era da tempo anche il Pescara, ma sarebbe la Reggiana ad aver accelerato nelle ultime ore fino a chiudere la trattativa. Brugman tornerà in Italia – dove ha collezionato 90 presenze in Serie A e 159 in Serie B – dopo una lunga esperienza negli USA iniziata nel 2022 con il Los Angeles Galaxy.