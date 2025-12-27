Carrarese, Calabro: "Due punti persi. Mesi intensi, dopo la pausa ripartiremo con grande voglia"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 0-0 allo Stadio dei Marmi contro il Mantova. Queste le sue parole, riprese da PianetaSerieB.it: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché si sono impegnati dal primo minuto e hanno provato in tutti i modi a scardinare la difesa del Mantova, volevamo vincere ed è per questo che abbiamo finito la partita con un assetto molto offensivo, rischiando anche qualcosa. Abbiamo avuto almeno tre occasioni molto importanti per passare in vantaggio: per la prestazione fatta, sono due punti persi. Abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano per gran parte della sfida e creato situazioni nitide, ma l'episodio non è arrivato. Ci portiamo a casa questo punto e ora ci fermiamo un attimo perché questi mesi sono stati molto intensi, poi ripartiremo con grande voglia".

"La Serie B è un campionato subdolo e in cui di spettacolo se ne vede poco. Se cerchi solo la bellezza fai fatica. Non chiedo rinforzi sul mercato, sono contento di chi ho a disposizione: è chiaro che qualcuno che ha giocato meno possa chiedere di andare via, il nostro obiettivo resta la salvezza e questo campionato vive su equilibri sottilissimi. Ringrazio i 5.000 tifosi che sono venuti allo stadio: ci stanno sempre vicino e ci spingono a non mollare mai. La Carrarese non ha solo caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche cuore e testa: guardo al nuovo anno con positività. Imperiale, Torregrossa e Salamon hanno avuto dei risentimenti muscolari in settimana. A sinistra ho scelto Illanes perché mi serviva un difensore più di lettura centralmente, essendo Mancuso e Mensah due attaccanti fastidiosi", ha concluso Calabro.