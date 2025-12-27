Mantova, Modesto: "Partita tosta, non aver subito gol è importante per noi"

Francesco Modesto, tecnico del Mantova, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti inviolate contro la Carrarese: "Siamo ripartiti con la mentalità giusta e già contro l'Empoli avevo avuto la sensazione di poter portare a casa dei punti. Quella di oggi è stata una partita tosta, la Carrarese ti mette sempre in apprensione perché è rodata da molto tempo e manda in difficoltà parecchie squadre: siamo stati bravi a reggere in fase difensiva, ma nel primo tempo abbiamo avuto anche una buona situazione per andare in vantaggio. Chiudere con un clean sheet è importante per noi".

Nel secondo tempo, il Mantova ha sofferto un po'...

"Nella prima frazione abbiamo fatto una buona gara. La Carrarese sfrutta molto i calci piazzati e noi siamo stati bravi. Nella ripresa i nostri avversari sono partiti forte, poi noi siamo tornati ad impensierirli dopo aver operato i cambi: loro volevano vincerla in casa, noi ci siamo abbassati e difesi provando a sfruttare qualche ripartenza. Era importante portare a casa almeno un punto, ora stacchiamo un po' e poi ci ritroveremo il 3 gennaio".

Cosa è mancato, oltre al gol?

"E' un peccato per l'occasione sciupata da Mancuso perché è un giocatore che ha fatto sempre gol, ma ci può stare... Sono più contento di non aver subito alcuna rete, è stata una partita sporca e in cui ci siamo difesi bene. Dobbiamo migliorare in tante cose, il campionato è lungo e ci sarà da battagliare in qualsiasi campo".

Che idea si è fatto di questo Mantova?

"Bisogna migliorare la squadra, ma con il direttore abbiamo già parlato dei ruoli in cui serviranno dei giocatori: si farà il possibile per portare nuovi innesti, chi verrà dovrà essere convinto e credere in quello che si dovrà fare".

Che sensazioni ha avuto sul contatto tra Zuelli e Ruocco in area di rigore?

"Che Zuelli abbia preso Ruocco sulla gamba calciando, ma l'ho visto da lontano e l'arbitro ha valutato l'episodio come regolare. Queste situazioni vengono interpretate nel modo giusto".

Cosa ha detto ai ragazzi a fine partita?

"Sono sereni, adesso vanno con le loro famiglie e possono staccare un po'. Sono rimasti contenti per non aver subito gol".