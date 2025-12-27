Palermo-Padova 1-0, le pagelle: Pohjanpalo fa 12 in stagione, Perrotta il migliore tra i suoi

RISULTATO FINALE: PALERMO-PADOVA

PALERMO

Joronen 6 - Decisivo su Fusi al 43', poi per il resto impiegato poco e nulla.

Peda 6 - Bene in fase difensiva e pericoloso in alcune circostanze anche in avanti.

Ceccaroni 6.5 - Argina ed annulla senza troppi problemi Bortolussi. Dal 85' Giovane SV.

Veroli 6 - Attento e preciso, bravo a non soffrire praticamente mai la qualità del Papu Gomez.

Gyasi 6 - Prestazione di spinta quando necessario ma soprattutto tanta attenzione difensiva. Dal 65' Pierozzi 6 - Entra e svolge il compito che gli ha chiesto Inzaghi senza troppe difficoltà.

Segre 6.5 - Eleganza e precisione. È il vero metronomo della mediana rosanero.

Ranocchia 6 - Partita più di sostanza che di qualità quella di oggi per il 10 rosanero. Dal 85' Blin SV.

Augello 6 - Dopo un avvio complicato sale di condizione e fiducia offrendo la solita prestazione di livello, soprattutto in fase offensiva.

Palumbo 6.5 - Offre a Pohjanpalo un assist al bacio per la rete dell'1-0. Solita qualità e fantasia sulla trequarti. Dal 65' Gomes 6 - Ha portato fisicità e stabilità al Palermo in un momento delicato della partita per i suoi.

Le Douaron 5 - Molto nervoso. Non si vede praticamente mai. Dal 60' Vasic 6 - Si vede poco ma quelle poche volte che si è acceso ha sempre creato qualche pericolo.

Pohjanpalo 7 - Perrotta gli nega la rete del vantaggio sulla linea. Micidiale a tu per tu con Sorrentino al 38esimo. Ancora una volta decisivo.

Filippo Inzaghi 6.5 - La sua squadra la voleva e doveva vincere e lo ha fatto. Sale a quota 33 punti in classifica continuando ad alimentare i sogni promozione diretta.

PADOVA

Sorrentino 6 - Poco può sul gol di Pohjanpalo. Bravo a tenere a galla i suoi fino a fine partite.

Belli 5.5 - Si abbassa soffrendo le sgasate di Augello da quella parte. Dal 84' Baselli SV.

Sgarbi 5.5 - Soffre la fisica di Pohjanpalo, perdendoselo completamente insieme a Barreca in occasione del gol partita.

Perrotta 6 - Prezioso su Pohjanpalo al 15esimo. Offre una prestazione di grande attenzione e livello in fase difensiva. Il migliore tra i suoi

Capelli 5.5 - Spinge poco impaurito dalla qualità della fascia destra palermitana. Poteva dare e fare di più.

Fusi 5 - Spreca due occasioni per il gol del pari, una per tempo.

Varas 5.5 - Tanta sostanza ma poca qualità per il 7 veneto, che si è visto veramente poco.

Harder 5.5 - Detta bene i ritmi di gioco dei suoi, ma va in difficoltà quando deve difendere. Dal 73' Buonaiuto 5 - Due calci di punizione calciati, uno interessante l'altro alle stelle. Ingresso deludente.

Barreca 5 - Si perde la marcatura di Pohjanpalo sul gol dell'1-0. Poco incisivo in fase offensiva,

Gomez 5 - Partita sottotono. L'unico squillo della sua partita la conclusione al 16esimo. Dal 84' Silva SV.

Bortolussi 5.5 - Partita complicata contro una difesa forte. Costringe Joronen ad un intervento solo in un'occasione, nel primo tempo. Dal 69' Seghetti 5 - Ingresso in campo tutt'altro che incisivo. Anonimo è l'aggettivo più giusto.

Matteo Andreoletti 6 - Nonostante la sconfitta la sua squadra ha comunque giocato con carattere e personalità in casa di una delle squadre più forti del campionato, ad ulteriore conferma dell'ottimo lavoro che sta facendo,