Carrarese, Calabro: "Giocare contro Castori non è facile. Importante non prendere gol"

Le parole del tecnico della Carrarese Antonio Calabro, riportate da Carraresecalcio1908.it, al termine della sfida contro il Sudtirol terminata 0-0.

"Giocare contro le squadre di Castori non è mai semplice, ma sapevamo che saremmo andati incontro ad un match del genere. Durante il primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità e la loro forte pressione, ma siamo stati bravi a rimanere sempre fortemente concentrati su quelli che erano i nostri compiti tattici, mentre nel secondo tempo, siamo riusciti a creare con costanza i giusti presupposti per andare in vantaggio, senza però riuscire a trovare concretamente la via della rete. Come avevo già detto, credo che, in generale, per vincere le partite in questa categoria sia fondamentale non subire goal, ed è un aspetto sul quale stiamo migliorando anche grazie al continuo lavoro settimanale che stiamo svolgendo, insieme allo staff. Comunque, al contempo, non posso che evidenziare anche una crescita dei singoli interpreti del reparto difensivo, dovuta alla dedizione con la quale si allenano tutti i giorni".