Carrarese, Calabro: "Rovinati 70 minuti perfetti. I ragazzi sono dispiaciuti"

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Antonio Calabro al termine di Pescara-Carrarese, sfida andata in scena allo stadio Adriatico e terminata 2-2: “La squadra ha fatto quello che ho chiesto perchè non ha sottovalutato l’avversario che è forte nonostante le assenze. Gli ultimi 15 minuti del Pescara hanno dimostrato che il Pescara è forte. Il rammarico c’è perchè la squadra ha fatto una prestazione importante, il Pescara ha confermato le mie parole della vigilia. Sono stati spinti tanto dal pubblico, bastava una scintilla per riaprire la partita. Siamo stati bravi nei primi 70 minuti. Se la partita fosse durata di più non so come sarebbe andata a finire perchè mentalmente il primo gol ha inciso".

Sul pareggio subito nel finale: "L’arrabbiatura c’è perchè abbiamo rovinato i primi 70 minuti fatti in modo perfetto. Anche i ragazzi sono dispiaciuti per questo. Il livello tattico ha inciso al 30%, mentre quello mentale ha inciso al 70%. Alle negatività dobbiamo reagire meglio perchè questo è accaduto anche contro l’Avellino, dobbiamo lavorare sotto questo aspetto che non ci fa prendere ciò che meritiamo".

Sul futuro in campionato della Carrarese: "In prospettiva c’è da sperare perchè ho dei ragazzi integri fisicamente e mentalmente. In due anni questi ragazzi mi hanno dato tanto. C’è lo zoccolo duro di giocatori avuti in Serie C e questo è importante per l’inserimento dei nuovi.”