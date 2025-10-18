Inter, Marotta: "Chivu? Sempre tranquillo nonostante le critiche esterne"

Nel pre-partita di Roma-Inter ha parlato ai microfoni di Dazn il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.

Che partita si aspetta?

"Mi aspetto una partita buona, nonostante i rientri dalle nazionali da pochi giorni da parte dei giocatori. La squadra ha ritrovato una grande condizione, sono fiducioso per stasera, contro una squadra molto forte".

La fase della stagione.

"Quest'anno il campionato è molto equilibrato e siamo solo alla settima giornata. Il nostro obiettivo è crescere ancora di più".

La gestione di Chivu.

"Incredibile la sua tranquillità, nonostante le critiche dall'esterno. Noi eravamo tranquilli anche quando l'abbiamo scelto".