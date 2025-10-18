Sabatini: "Vedo la Roma come sorpresa per lo scudetto. Chivu è tra quelli che piacciono a me"

Lo storico dirigete Walter Sabatini, intervistato da Libero, ha parlato di quella che è un po' la "sua" partita, ossia Roma-Inter, in programma questa sera all'Olimpico: "Questa Roma sta interiorizzando i meccanismi di Gasperini, gioca con felicità e ha due

campioni peri quali vale spendere i soldi del biglietto, ossia Dybala e Soulé".

Dall'altra parte c'è l'Inter di Chivu.

"Ragazzo intelligente, Cristian, ha personalità nel dare un’impronta alle squadre che allena. Lo si è visto lo scorso anno quando salvò il Parma solo con il gioco. E' uno di quelli allenatori che predilige? Fra i giovani sì, insieme a De Rossi. Tra gli esperti sono affezionato a Spalletti che ancora adesso soffre molto per la disavventura da ct".

L'Inter gioca in modo diverso da quella di Inzaghi?

"Vero. Inzaghi esagerava con il gioco un po’interlocutorio, Chivu fa verticalizzare e un

attaccante per lui ideale è Bonny. Pio Espsito? Mi piace. Sento paragoni ancora irriguardosi con Vieri ma Pio ha fisico, protegge bene il pallone, fa salire la squadra e segna. Un regalo per la nazionale".

Il Napoli insegue il quinto scudetto...

"La squadra non ha ancora la continuità implacabile che Conte impone, è ancora perfettibile. Ma De Laurentis ha permesso un mercato giusto per migliorare il gruppo".

Milan avvantaggiato senza coppe?

"Sì perché Allegri può curare quello che è l’aspetto fondamentale, ovvero il ciclo di allenamento completo durante la settimana. Per Max tutto passerà dal recupero totale di Leao. Scudetto? Per me sarà un testa a testa Napoli-Inter. La Roma è una piacevolissima alternativa".