Carrarese-Empoli, le formazioni ufficiali: Shpendi torna dall'1'. Confermato Rubino in avanti
Per la sfida di questa sera contro l’Empoli, che apre la 21esima giornata di Serie B, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro cambia poco rispetto alla vittoria di Avellino. Fra i pali torna Bleve al posto Fiorillo, con il terzetto difensivo Illanes-Oliana-Calabrese confermato. A centrocampo Zanon sostituisce Bouah a sinistra, con la conferma di Belloni a destra. In avanti sarà ancora Rubino ad affiancare Abiuso.
Pochi cambi anche per Alessio Dionisi che schiera Yepes al fianco di Ghion in mezzo al campo con Moruzzi ed Elia confermati sugli esterni, mentre sulle trequarti rientra Shpendi al fianco di Ilie con Nasti unica punta. Confermato infine il terzetto Obaretin-Lovato-Guarino davanti a Fulignati.
Queste le formazioni ufficiali:
Carrarese (3-5-2): Bleve; Illanes, Oliana, Calabrese; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Zanon; Rubino, Abiuso. Allenatore: Calabro
Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino; Elia, Yepes, Ghion, Moruzzi; Shpendi, Ilie; Nasti. Allenatore: Dionisi