Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carrarese-Frosinone 0-2, le pagelle: Zanon imprendibile, Ghedjemis elegante. Oyono incosciente

Carrarese-Frosinone 0-2, le pagelle: Zanon imprendibile, Ghedjemis elegante. Oyono incosciente TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 17:24Serie B
Marta Bonfiglio

Risultato finale: Carrarese-Frosinone 0-2

CARRARESE

Bleve 5,5 - Rigore imprendibile, poi Ghedjenis gli dà il colpo finale. 

Ruggeri 6 - Riesce ad emergere dal traffico senza troppi problemi. Rischia col braccio ma il var lo grazia. Dal 64' Bouah 6 - C'è bisogno della sua freschezza sulla corsia. Nel finale si divora un gol completamente solo in area di rigore.

Illanes 5,5 - Ci mette sempre la testa letteralmente e metaforicamente. E' nervoso e si vede, partita complicatissima. Dal 75' Bozhanaj S.V.

Imperiale 6 - Non c'è assolutamente rigore per il Frosinone, lo sa. Fa di tutto per evitarlo. Sfinito non riesce a frenare l'avanzata di Ghedjemis e lo fa entrare in porta. 

Zanon 6,5 - Sempre pericoloso, quando scende sulla fascia è un TMax. Protagonista totale a destra. Bracaglia non lo tiene mai. 

Zuelli 5 - Abbraccia Bracaglia sul calcio d'angolo e gli regala un calcio di rigore. Dall'85 Accornero S.V.

Schiavi 5,5 - Si vede a tratti, a centrocampo è una battaglia totale. Partita sporca nella quale non riesce a stare dentro. 

Arena 5 - Primo tempo bruttino. Scoordinato e in ritardo non è quasi mai preciso nei passaggi. Dal 46' Sekulov 6 - Sguscia via con grande agilità da zone complicate. Meglio del compagno. 

Cicconi 5,5 - Un po' scomposto, oggi non si muove come vorrebbe. Troppi falli, rischia tanto. 

Abiuso 5,5 - Oggi non c'è. Non riesce a capirsi con il compagno di reparto che gli serve dei palloni molto interessanti. Tanti appoggi sbagliati. 

Finotto 6 - Sa di essere un cliente complicato e mette in difficoltà Gelli. Poi si prende un giallo ingenuo per simulazione in area di rigore. Dal 63' Distefano 5 - Chi l'ha visto? Mai in partita.

Antonio Calabro 5 - Non riesce a uscire da questo momento. E' tesissimo in panchina. Passeggia avanti e indietro. Anche in superiorità numerica non riesce a sfruttare i buchi che inevitabilmente lascia Alvini. 

FROSINONE

Palmisani 7 - Reattivo e lucidissimo fino alla fine. Tiene botta insieme a tutta la squadra. 

A. Oyono 4,5 - Cerca il rigore andando a contatto con Imperiale. Marinelli glielo dà ma richiamato al var glielo toglie e lo espelle. Gesto da incosciente. 

Calvani 7 - Bravo a chiudere Abiuso numerose volte. Non gli concede spazio e tregua. Muro totale. 

J. Gelli 6,5 - C'è sempre la sua spizzata di mezzo. Raimondi gli tocca il pallone in fuorigioco e così gli nega il gol: sfortunato. Dal 70' Cittadini 6 - Entra in un momento teso, si comporta bene. 

Bracaglia 6 - Non riesce a star dietro alla corsa di Zanon. Meglio quando è lui a servire i compagni. 

Kone 5,5 - Deve imparare a gestire i momenti di nervosismo e tensione. Gioca con il giallo sulle spalle dal decimo minuto di gara. Dal 46' Cichella 7 - Grande lavoro con il pallone che viene servito a Ghedjemis per il 2-0.

Calò 7 - Un po' precipitoso nelle scelte. Sblocca il match con il rigore perfetto. Lo trovi ovunque in campo, probabilmente sta ancora correndo.

Koutsoupias 6 - Bella gestione del pallone in mezzo alle schermaglie avversarie. A centrocampo oggi è una bolgia ma ne esce alla grande. Dall'85 Oyono J. S.V.

Ghedjemis 7,5 - Che eleganza quando punta l'avversario e si accentra. Chiude la partita nel momento più difficile. 

Raimondo 6,5 - Belle sponde per i compagni. Gioca un buonissimo primo tempo. Gara di sacrificio. Dal 64' Zilli 6 - Usa il fisico per arginare gli avversari e far respirare la squadra. 

Kvernadze 5,5 - Nel primo tempo è più impegnato a battibeccare con Zanon che a concentrarsi sulla partita. Nella ripresa entra meglio. Dal 70' Corrado 6 - Composto. Fa quel che deve.

Massimiliano Alvini 7 - La partita nasce nervosa, ma poi è bravo a far giocare i suoi. Anche con un uomo in meno riesce a frenare l'avanzata di Calabro. Pare non abbia più voce ma ne è valsa la pena. Intanto è primo in classifica. 

Articoli correlati
Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."... Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR... Carrarese-Frosinone, caos arbitrale: tre rigori fischiati e due revocati dal VAR al Dei Marmi
Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo... Serie B, 11ª giornata: Frosinone corsaro e primo in classifica. Pareggio all'Euganeo
Altre notizie Serie B
Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."... Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana
Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"... Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"
Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna... Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna parte"
Modena-Juve Stabia, i convocati di Sottil: assente Gerli a centrocampo Modena-Juve Stabia, i convocati di Sottil: assente Gerli a centrocampo
Südtirol, Castori: "Preso gol su un episodio che non voglio commentare. Beffa atroce"... Südtirol, Castori: "Preso gol su un episodio che non voglio commentare. Beffa atroce"
Carrarese-Frosinone 0-2, le pagelle: Zanon imprendibile, Ghedjemis elegante. Oyono... Carrarese-Frosinone 0-2, le pagelle: Zanon imprendibile, Ghedjemis elegante. Oyono incosciente
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalle motivazioni dell'addio agli scenari immediati per il dopo Pradè. Le ultime sulla Fiorentina
Immagine top news n.1 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Buongiorno al 45': "Partita difficile, ma lo sapevamo. Dobbiamo vincere i duelli"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Cuesta 'sfida' il Bologna: "C'è tantissimo rispetto, ma non temo nessuno"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Allegri: "Roma prima con merito, c'è l'impronta di Gasperini". Le parole su Dybala
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, piove sul bagnato: lesione di primo grado al retto femorale per Gosens
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasperini in conferenza: "I cinque cambi non mi piacciono ma li uso, sembra basket"
Immagine news Serie A n.6 Il rigore sbagliato da Morata, due infortuni e non solo: Napoli-Como è 0-0 all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Inutile trovare alibi, ma quando prendi un rigore inesistente..."
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 11ª giornata: Virtus Entella-Empoli 0-0 al 45'. Diavoli Neri gestiscono
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Venezia, i convocati di Stroppa: torna disponibile Duncan in mediana
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Partita complicatissima. Rimanere imbattuti è una soddisfazione"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Vittoria meritata. Classifica? Con 21 punti non vai da nessuna parte"
Immagine news Serie B n.6 Modena-Juve Stabia, i convocati di Sottil: assente Gerli a centrocampo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, svolta societaria: Massi apre alla cessione del 49% delle quote
Immagine news Serie C n.2 Serie B, le formazioni ufficiali di Palermo-Pescara: ecco le scelte dei due tecnici
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale. Samb-Brescia su RaiSport
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 12ª giornata: i finali dei match delle 14:40 Cinquina dell'Arezzo e poker della Dea
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…