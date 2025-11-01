Carrarese-Frosinone 0-2, le pagelle: Zanon imprendibile, Ghedjemis elegante. Oyono incosciente

Risultato finale: Carrarese-Frosinone 0-2

CARRARESE

Bleve 5,5 - Rigore imprendibile, poi Ghedjenis gli dà il colpo finale.

Ruggeri 6 - Riesce ad emergere dal traffico senza troppi problemi. Rischia col braccio ma il var lo grazia. Dal 64' Bouah 6 - C'è bisogno della sua freschezza sulla corsia. Nel finale si divora un gol completamente solo in area di rigore.

Illanes 5,5 - Ci mette sempre la testa letteralmente e metaforicamente. E' nervoso e si vede, partita complicatissima. Dal 75' Bozhanaj S.V.

Imperiale 6 - Non c'è assolutamente rigore per il Frosinone, lo sa. Fa di tutto per evitarlo. Sfinito non riesce a frenare l'avanzata di Ghedjemis e lo fa entrare in porta.

Zanon 6,5 - Sempre pericoloso, quando scende sulla fascia è un TMax. Protagonista totale a destra. Bracaglia non lo tiene mai.

Zuelli 5 - Abbraccia Bracaglia sul calcio d'angolo e gli regala un calcio di rigore. Dall'85 Accornero S.V.

Schiavi 5,5 - Si vede a tratti, a centrocampo è una battaglia totale. Partita sporca nella quale non riesce a stare dentro.

Arena 5 - Primo tempo bruttino. Scoordinato e in ritardo non è quasi mai preciso nei passaggi. Dal 46' Sekulov 6 - Sguscia via con grande agilità da zone complicate. Meglio del compagno.

Cicconi 5,5 - Un po' scomposto, oggi non si muove come vorrebbe. Troppi falli, rischia tanto.

Abiuso 5,5 - Oggi non c'è. Non riesce a capirsi con il compagno di reparto che gli serve dei palloni molto interessanti. Tanti appoggi sbagliati.

Finotto 6 - Sa di essere un cliente complicato e mette in difficoltà Gelli. Poi si prende un giallo ingenuo per simulazione in area di rigore. Dal 63' Distefano 5 - Chi l'ha visto? Mai in partita.

Antonio Calabro 5 - Non riesce a uscire da questo momento. E' tesissimo in panchina. Passeggia avanti e indietro. Anche in superiorità numerica non riesce a sfruttare i buchi che inevitabilmente lascia Alvini.

FROSINONE

Palmisani 7 - Reattivo e lucidissimo fino alla fine. Tiene botta insieme a tutta la squadra.

A. Oyono 4,5 - Cerca il rigore andando a contatto con Imperiale. Marinelli glielo dà ma richiamato al var glielo toglie e lo espelle. Gesto da incosciente.

Calvani 7 - Bravo a chiudere Abiuso numerose volte. Non gli concede spazio e tregua. Muro totale.

J. Gelli 6,5 - C'è sempre la sua spizzata di mezzo. Raimondi gli tocca il pallone in fuorigioco e così gli nega il gol: sfortunato. Dal 70' Cittadini 6 - Entra in un momento teso, si comporta bene.

Bracaglia 6 - Non riesce a star dietro alla corsa di Zanon. Meglio quando è lui a servire i compagni.

Kone 5,5 - Deve imparare a gestire i momenti di nervosismo e tensione. Gioca con il giallo sulle spalle dal decimo minuto di gara. Dal 46' Cichella 7 - Grande lavoro con il pallone che viene servito a Ghedjemis per il 2-0.

Calò 7 - Un po' precipitoso nelle scelte. Sblocca il match con il rigore perfetto. Lo trovi ovunque in campo, probabilmente sta ancora correndo.

Koutsoupias 6 - Bella gestione del pallone in mezzo alle schermaglie avversarie. A centrocampo oggi è una bolgia ma ne esce alla grande. Dall'85 Oyono J. S.V.

Ghedjemis 7,5 - Che eleganza quando punta l'avversario e si accentra. Chiude la partita nel momento più difficile.

Raimondo 6,5 - Belle sponde per i compagni. Gioca un buonissimo primo tempo. Gara di sacrificio. Dal 64' Zilli 6 - Usa il fisico per arginare gli avversari e far respirare la squadra.

Kvernadze 5,5 - Nel primo tempo è più impegnato a battibeccare con Zanon che a concentrarsi sulla partita. Nella ripresa entra meglio. Dal 70' Corrado 6 - Composto. Fa quel che deve.

Massimiliano Alvini 7 - La partita nasce nervosa, ma poi è bravo a far giocare i suoi. Anche con un uomo in meno riesce a frenare l'avanzata di Calabro. Pare non abbia più voce ma ne è valsa la pena. Intanto è primo in classifica.