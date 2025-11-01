Como, Fabregas: "Contento fino a un certo punto, partite come questa vanno vinte"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche col Napoli: "Sono contento fino a un certo punto, quando giochi così devi vincere ma abbiamo fatto un altro step in avanti contro una squadra molto forte che mi piace molto. Guardo tante partite del Napoli e non ho visto nessuna squadra pressarlo così, avevamo tanti giocatori di 20 anni e questo deve essere rimarcato. Alla gente piace parlare dei 100 milioni spesi ma non ci sono molte squadre che fanno quello che facciamo noi con i giovani e questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione. Mi hanno emozionato, questa è la strada da seguire".

Come vi sentite?

"Una squadra che sta migliorando, c'è ancora tanto da fare per migliorare: quando sei giovane ci sono tanti alti e bassi ma mi regalano tanto. Io spingo perché loro sono di mentalità aperta e continuano a lavorare sempre di più. Per me come allenatore è una fortuna, siamo dentro a un processo lungo e dobbiamo continuare così".

Che effetto le fa sfidare Conte?

"È' un allenatore molto appassionato, al Chelsea faceva cose molto diverse: è un allenatore che si evolve, molto feroce, che vuole sempre crescere, oltre al risultato per l'impronta che dà alle sue squadre".

Chi è il rigorista?

"Mi piace molto l'organizzazione, però sul rigorista ho vissuto tanti episodi personali e penso che lo debba tirare chi se la sente".