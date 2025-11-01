Marelli su Napoli-Como: "Giusto assegnare il rigore e non ammonire Milinkovic-Savic"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore Dazn, dopo il pareggio tra Napoli e Como ha analizzato così l'unico episodio della partita, ossia il rigore assegnato dall'arbitro Zufferli ai lariani per fallo di Milinkovic-Savic su Morata "L'unico episodio della partita. Qualche fischio di troppo, ma è giovane e potrà selezionare di più i falli. L'attaccante anticipa il portiere, Milinkovic-Savic non trova il pallone ma le gambe di Morata. C'è stato un check per il fuorigioco, non per il contatto. Corretta l'assegnazione del rigore, così com'è corretto non ammonire il portiere del Napoli perché la palla va verso l'esterno e quindi è depenalizzato".

IL TABELLINO DI NAPOLI-COMO

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37' Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (28' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte

Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' Diego Carlos), Valle; Caqueret (26' st Da Cunha), Perrone; Addai (37' st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)