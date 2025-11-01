Napoli, la prima diagnosi dopo gli infortuni di Gilmour e Spinazzola: problemi muscolari
Doppio problema fisico per il Napoli nella gara contro il Como. Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono stati costretti al cambio a causa di un affaticamento muscolare, come comunicato dal primo bollettino medico del club. Le loro condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.
Nel primo tempo Elmas ha preso il posto del centrocampista scozzese, mentre Lobotka – non ancora al meglio – è entrato solo nella ripresa. Buone notizie, comunque, per Conte: lo slovacco dovrebbe essere pienamente disponibile per la sfida di Champions contro l’Eintracht Francoforte, così come Spinazzola, sostituito positivamente da Gutierrez.
IL TABELLINO DI NAPOLI-COMO
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Anguissa, Gilmour (37' Elmas), McTominay; Politano (42' st Lobotka), Hojlund (42' st Lucca), Neres (28' st Lang). A disp.: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All.: Conte
Como (4-2-3-1): Butez, Smolcic (26' st Posch), Ramon, Kempf (8' Diego Carlos), Valle; Caqueret (26' st Da Cunha), Perrone; Addai (37' st Rodriguez), Nico Paz, Diao; Morata (37' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Perrone (C), Anguissa (N), Smolcic (C), Politano (N), Elmas (N)