Catanzaro, Aquilani: "Successo meritato, non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti"

Oggi alle 20:20Serie B
Altra partita non adatta ai deboli di cuore per il Catanzaro, dopo il pareggio 3-3 contro il Pescara arriva un successo di misura, 3-2 ai danni della Virtus Entella al termine di una gara palpitante. Al termine del confronto ha parlato nella sala stampa del "Nicola Ceravolo" il tecnico Alberto Aquilani ai microfoni di passionecatanzaro:

"I primi quindici minuti entriamo sempre con un ritmo più basso. Dovevamo essere più aggressivi. Diamo anche meriti agli avversari, sono stati bravi a non darci punti di riferimenti. Poi siamo cresciuti ed abbiamo meritato di vincere. Quando prendi uno schiaffo, i ragazzi non mollano mai. La partita dura novanta minuti, potevamo fare anche il quattro a due. Non mi sono piaciuti gli ultimi dieci minuti. Dovevamo fare meglio. Chiaro che poi pensi a quello che è successo con il Pescara e ci sta di indietreggiare. Oggi siamo stati più attenti e concentrati. Fare tre gol comunque è qualcosa di importante. La sostituzione di Antonini? Era ammonito, non volevo correre rischi. Sono contento per Bettella. È entrato bene ed è un calciatore importantissimo per noi. Oggi ha fatto bene”.

Sulla classifica ha aggiunto "Oggi siamo in una posizione che finalmente ci piace. Nelle ultime sei partite abbiamo ottenuto quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Stiamo continuando il nostro percorso di crescita. Dobbiamo continuare così”.

