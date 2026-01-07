Ufficiale
Catanzaro, colpo in prospettiva per le corsie laterali: arriva Gatto dalla Reggina
TUTTO mercato WEB
Il Catanzaro ha piazzato un colpo in prospettiva per il proprio centrocampo. Come si legge sul sito della Lega B, nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il club giallorosso ha infatti acquistato a titolo definitivo Francesco Gatto, classe 2007, che in questa stagione ha collezionato otto presenze con la Reggina in Serie D giocando sia sulla fascia sinistra sia su quella destra.
