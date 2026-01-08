Spezia, Lapadula: "Sarò sempre a disposizione del Perù. Giocare lì? Per ora no"

Intervistato nel corso della trasmissione Doble Punta in Sudamerica l’attaccante dello Spezia Gianluca Lapadula ha parlato del suo rapporto con la nazionale del Perù allontanando le voci che lo volevano vicino all’addio alla selezione visto che l’ultima convocazione risale al marzo del 2025 e a quelle successive non ha potuto rispondere a causa dei vari problemi fisici che lo affliggono: “Ho sofferto molto per le ultime convocazioni, a giugno ho avuto un problema alla caviglia, mentre per l’ultima amichevole non ho potuto rispondere a causa di un altro infortunio. Ma finché giocherò a calcio sarò a disposizione del Perù se avrà bisogno di me. Voglio dare il meglio per la mia nazionale fino all’ultimo giorno”.

Lapadula si sofferma poi sul momento che vive il calcio peruviano: “Penso che lo stile di gioco e l’essenza che animano la Nazionale non debbano cambiare. Abbiamo bisogno di questo, è ciò che siamo. Mi sono sempre sentito a mio agio in campo e durante l’era Gareca eravamo nel nostro miglior momento ed è stato un periodo fantastico. O almeno io l’ho vissuto così. - prosegue il classe ‘90 come riporta Spezia1906.com - Sono in costante contatto con alcuni dei miei compagni soprattutto grazie ai social media. Parlo con Yotùn, Zambrano, Carrillo e Cueva”.

Infine il calciatore si sofferma sulla possibilità di giocare nel campionato peruviano in futuro: “So che Universitario, Alianza Lima e Cristal sono le tre formazioni migliori, ma in questo momento dico che posso indossare soltanto i colori rosso e bianco della Nazionale in quel Paese”.