Catanzaro, Frosinini: "Dobbiamo continuare a giocare questa partita contro una squadra fortissima"
TUTTO mercato WEB
Ruggero Frosinini, autore del gol del Catanzaro, ha parlato ai microfoni di Dazn all'intervallo: "Dobbiamo continuare a giocare questo tipo di partita, grande intensità, loro squadra fortissima. Speriamo di portare a casa il risultato tra quarantacinque minuti".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"