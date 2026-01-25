Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, commenta così in conferenza stampa il pareggio senza reti in casa contro la Sampdoria: "Siamo stati meno puliti sia in costruzione che in rifinitura - riporta uscatanzarocalcionews.it -. Nel secondo tempo abbiamo avuto tre o quattro situazioni che potevamo sviluppare meglio. Abbiamo concesso poco, ma abbiamo qualche demerito: siamo stati poco fluidi. Quando ci sono partite così bisogna stare attenti a non prendere gol. Avevo la sensazione che anche con le sostituzioni avremmo potuto fare qualcosa in più.

Liberali mi è piaciuto, è pronto ad essere importante per questa squadra. Deve essere bravo a capire le sue qualità. Cissè avevo pensato di toglierlo, poi ha fatto quella giocata e l’ho tenuto dentro. Voci di calciomercato sul ragazzo? Non so cosa succederà da qui a poco, vedremo”.