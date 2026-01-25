Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."

Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:56Serie B
Marco Pieracci

Alberto Aquilani, tecnico del Catanzaro, commenta così in conferenza stampa il pareggio senza reti in casa contro la Sampdoria: "Siamo stati meno puliti sia in costruzione che in rifinitura - riporta uscatanzarocalcionews.it -. Nel secondo tempo abbiamo avuto tre o quattro situazioni che potevamo sviluppare meglio. Abbiamo concesso poco, ma abbiamo qualche demerito: siamo stati poco fluidi. Quando ci sono partite così bisogna stare attenti a non prendere gol. Avevo la sensazione che anche con le sostituzioni avremmo potuto fare qualcosa in più.

Liberali mi è piaciuto, è pronto ad essere importante per questa squadra. Deve essere bravo a capire le sue qualità. Cissè avevo pensato di toglierlo, poi ha fatto quella giocata e l’ho tenuto dentro. Voci di calciomercato sul ragazzo? Non so cosa succederà da qui a poco, vedremo”.

Articoli correlati
Aquilani: "Sto molto male se penso che in due anni ho perso sia Barone che Commisso"... Aquilani: "Sto molto male se penso che in due anni ho perso sia Barone che Commisso"
Catanzaro-Sampdoria, ecco la lista dei convocati del tecnico giallorosso Aquilani... Catanzaro-Sampdoria, ecco la lista dei convocati del tecnico giallorosso Aquilani
Catanzaro, Aquilani: "La Samp va aggredita subito. Il mercato? Arriverà il sostituto... Catanzaro, Aquilani: "La Samp va aggredita subito. Il mercato? Arriverà il sostituto di Bettella"
Altre notizie Serie B
Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo,... Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."
Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"... Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"
Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria" Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"
Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno" Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"
Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo... Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma Sudtirol-Padova 3-0, le pagelle: Merkaj devastante, Lasagna un fantasma
Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0 Serie B, il Padova sprofonda nella neve di Bolzano: il Sudtirol trionfa 3-0
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 DS Dolomiti Bellunesi chiede scusa ai tifosi: "Oggi uno spettacolo indecoroso"
2 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
3 …con Fernando Rubinho
4 26 gennaio 2019, Piatek esordisce con il Milan. Farà nove gol in pochi mesi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, sprint per Daniel Maldini in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto: le cifre
Immagine top news n.1 Roma-Milan 1-1, le pagelle: Gasperini batte Allegri solo ai punti, due 7 per parte
Immagine top news n.2 La Roma aggancia il Napoli, Milan a -5 dall'Inter. La classifica aggiornata di Serie A
Immagine top news n.3 Roma sprecona e Milan cinico, Pellegrini riprende De Winter: all'Olimpico finisce 1-1
Immagine top news n.4 Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David on fire, disastro Juan Jesus. Spalletti incarta Conte
Immagine top news n.5 La risposta di David al 'no' di En-Nesyri. La profezia del canadese è la speranza di Spalletti
Immagine top news n.6 Spalletti vince la sfida degli ex: Conte naufraga nella 'sua' Torino, Juventus-Napoli 3-0
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini su En-Nesyri: "Ha espresso dubbi sulla formula, questione chiusa"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Immagine news Serie A n.2 Milan, nessuna sconfitta nelle ultime 21 gare di campionato: è la serie più lunga d'Europa
Immagine news Serie A n.3 Da reietto a essenziale, altra riprova da Celik. La Roma però rischia di perderlo a zero
Immagine news Serie A n.4 Le due facce di Modric nel Milan di Allegri: a Roma sia con la sciabola che col fioretto
Immagine news Serie A n.5 Roma, Mancini: "Contento di giocare per questa squadra. Il rinnovo non sarà mai un problema"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri: "Tenuta la Roma a 4 punti di distanza e con lo scontro diretto a nostro favore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Liberali mi è piaciuto. Cissé? Avevo pensato di toglierlo, poi..."
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Buona prestazione, ma davanti dobbiamo essere più incisivi"
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol, Castori: "Primo tempo fantastico. Godiamoci questa vittoria"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Mai vista una partita così da quando alleno"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Sampdoria 0-0, le pagelle: Pigliacelli valore aggiunto, Martinelli positivo
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Catanzaro e Sampdoria si chiude senza sussulti: 0-0 il risultato finale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 DS Dolomiti Bellunesi chiede scusa ai tifosi: "Oggi uno spettacolo indecoroso"
Immagine news Serie C n.2 DS Casertana: "Non è allarme rosso, ma arancione. Serve reagire con lavoro e compattezza"
Immagine news Serie C n.3 Toscano esalta il suo Catania: "Prestazione quasi perfetta contro una squadra da vertice"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, poche emozioni tra Audace Cerignola e Monopoli: finisce 0-0
Immagine news Serie C n.5 Renate corsaro a Brescia, Foschi esulta: "Spirito battagliero e carattere, vittoria che vale doppio"
Immagine news Serie C n.6 AlbinoLeffe ko col Trento, Lopez non cerca alibi: "Così non possiamo andare avanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?