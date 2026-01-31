Catanzaro, Aquilani: "Paghiamo troppo care le ingenuità. Non possiamo essere contenti"

Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani, riportate da Uscatanzarocalcionews.it, al termine della sfida contro il Sudtirol persa per 2-1.

"Abbiamo fatto la partita che dovevamo, abbiamo calciato 21 volte, nel secondo tempo non c'è stata partita. L'aspetto negativo è che questa partita l'hai persa. Paghiamo delle ingenuità in maniera troppo severa. Sono errori che si possono evitare e questo deve farci arrabbiare. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma conta il risultato e non possiamo essere contenti. Non puoi permetterti di concedere certi gol, come quello nato da una rimessa laterale. Quando sbagli così, poi diventa tutto più difficile. Se torniamo a casa soddisfatti solo della prestazione non va bene, perché queste situazioni si stanno ripetendo e vanno analizzate.