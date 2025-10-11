TMW Ibra: "Non una, ma molte litigate con Allegri. Con l'Arsenal mi disse che ero stato un disastro"

Senior Advisor della proprietà del Milan di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara di Trento nel corso del Festival di Trento. Queste le sue parole raccolte da TMW sull'attualità rossonera e su mister Allegri: "Fino ad ora abbiamo fatto bene. Allegri è un vincente, ha portato la sua esperienza, equilibrio e stabilità. Poi lo spirito è al top, quando vinci è così. La società ha fatto un grande lavoro per fare una squadra competitiva per avere risultati. Passo dopo passo si lavora, tutti uniti per fare il meglio possibili e mettere Max nelle migliori condizioni per fare bene".

Qualcuno critica Allegri per come gioca, che ne pensi?

"Ho avuto Allegri come allenatore, abbiamo vinto insieme. Tutto quello che facciamo, lo facciamo per i risultati. Il DNA del Milan è quello di vincere. Finché vinciamo queste critiche si allontanano. Se non vinci, tornano le critiche, sono parte del gioco. Sul gioco: secondo me sta giocando bene, un mix di calciatori di esperienza e talenti futuribili. Non vedo questa cosa sul fatto che giochi meno bene".

Ma è vero che avete litigato?

"Non una volta, ma molte volte. Molti si ricordano quella di Londra, dopo che abbiamo perso 3-0 con l'Arsenal. Quando perdo non sono contento. Poi ho fatto una battuta sul fatto che Allegri avesse portato due portieri in panchina e lui ha risposto: 'Si ma tu sei stato un disastro in campo'. E allora da lì siamo partiti. Quando uno è un vincente, questa è la normalità. Quando esce sul giornale sembra un problema per i tifosi, anche se non dovrebbe, ma i giornalisti hanno le loro spie. I giornalisti in quel momento godono, perché possono scrivere, ma per noi è la normalità".